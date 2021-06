Questa sera Italia 1 ha deciso di riproporre al pubblico il primo capitolo di una saga amatissima: “Hunger Games”, lo straordinario dettaglio che pochi hanno notato, te n’eri mai accorto?

Hunger Games, lo straordinario dettaglio che non tutti conoscono: riesci a crederci? (fonte youtube – migliori film cinema)

Questa sera su Italia 1 andrà in onda il primo capitolo di “Hunger Games” amatissima saga distopica tratta dagli omonimi romanzi di Susan Collins. Una trama da lasciare a bocca aperta per la sua crudità: in un futuro distopico, la protagonista Katniss vive nel dodicesimo distretto, il più povero di quelli che compongono “Panem”. Ogni anno, per ricordare la ribellione di oltre sessant’anni prima durante contro Capitol City, la capitale, un maschio e una femmina tra i 12 e i 18 anni vengono sorteggiati dai dodici distretti per scontrarsi in un’arena in una lotta all’ultimo sangue.

L’unico sopravvissuto, nonché vincitore, sarà ricoperto di onori, gloria e ricchezze. Quando la sorellina Prim viene sorteggiata come tributo femmina del suo distretto, Katniss si offre volontaria per prendere il suo posto dando inizio ad una serie di eventi da cui non si potrà più tornare indietro. C’è un retroscena incredibile che riguarda “Hunger Games”, un dettaglio che quasi nessuno ha mai notato: riesci a crederci?

L’incredibile dettaglio di “Hunger Games”: lo hai mai notato?

Tra i talentuosi attori che spiccano nel vasto cast del film c’è sicuramente la splendida protagonista, Jennifer Lawrence. Non possiamo dimenticare il Presidente Snow, interpretato da Donald Sutherland. Ciò che molti non sanno o non hanno mai notato è un dettaglio che riguarda l’attrice Paula Malcomson, che nel film è la madre di Katniss.

Molti anni fa, per la precisione nel 2007, Paula Malcomson ha preso parte ad un episodio della celebre serie televisiva “Cold Case”. Cosa c’è di eccezionale, vi chiederete. Ebbene, ciò che molti non sanno è che Paula interpretava la madre di Jennifer Lawrence nell’episodio! Non è la prima volta, dunque, che le due attrici rivestono i ruoli di madre-figlia sullo schermo. Incredibile, non trovate?