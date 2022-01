Hunziker e Trussardi, interviene Vittorio Feltri: “C’è un momento in cui lei …”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da ormai diversi giorni sono i protagonisti assoluti del gossip. I due ormai ‘ex’ coniugi hanno infatti annunciato pochi giorni fa la separazione e la notizia in questione ha lasciato davvero tutti senza parole. Ad esprimersi su quanto accaduto è stato nelle scorse ore il giornalista Vittorio Feltri, testimone di nozze dell’ex coppia. Ma, quali sono state le sue parole?

Vittorio Feltri commenta la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La notizia della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava infatti che nel loro matrimonio vi fossero dei problemi, e questo perché sui social si sono sempre mostrati affiatati ed innamorati. In tanti negli ultimi giorni hanno commentato tale gossip e tra questi anche il testimone di nozze dell’ex coppia ovvero il giornalista Vittorio Feltri. Nello specifico l’uomo si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 affermando che è molto più facile riuscire a tenere in piedi un patrimonio piuttosto che un matrimonio. L’uomo ha poi proseguito rivelando che durante la pandemia mentre i ricchi sono diventati ancora più ricchi i poveri “Hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni” ha dichiarato Vittorio Feltri che non ha perso l’occasione di citare proprio la Hunziker e Trussardi. “Trussardi e Michelle Hunziker, che non si possono definire indigenti, dopo dieci anni di matrimonio apparentemente da favola si sono separati”.

Il racconto del primo incontro

Nessuno sa quali sono i motivi che hanno spinto Tomaso Trussardi e la bella Michelle a separarsi. E lo stesso Vittorio Feltri ha voluto precisare di non esserne a conoscenza nonostante abbia considerato il giovane Trussardi quasi un figlio. Il giornalista ha raccontato di essere stato lui a farli incontrare per la prima volta all’interno del ristorante in Piazza della Scala dove Tomaso Trussardi si trovava a cena insieme allo stesso Vittorio Feltri. Nella stessa sera, racconta il giornalista, Michelle si è recata nello stesso ristorante insieme ad una sua amica. Feltri non ha perso l’occasione di presentare Michelle al giovane Trussardi e di li a poco i due sono poi diventati una coppia.

Le parole del giornalista sulla fine del matrimonio tra Hunziker e Trussardi

“Nella vita avvengono cose strane, cosicché ora siamo qui a commentare la rottura di un sodalizio che pareva saldissimo”, queste le parole espresse da Feltri che ha poi precisato ancora una volta di non essere a conoscenza dei motivi legati a tale separazione. Ma, ha concluso il giornalista, “Non mi è oscuro cosa succede non raramente a marito e moglie. La convivenza è dura da tollerare. C’è un momento in cui lei o lui non ne può più di avere accanto una persona che sbadiglia o si soffia il naso. Segnali piccoli eppure decisivi: al sentimento è subentrata l’insofferenza. E tutto va a rotoli. Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori”.