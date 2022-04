I 30 film d’amore più belli di sempre: Devi averli visti almeno una volta. Perfetti per la notte di San Valentino

Se è vero che “all you need is love… love is all you need”, come si celebra in uno dei film d’amore più celebri di sempre, è altrettanto vero che le pellicole sentimentali rappresentano un punto fermo nella filmografia internazionale. Sin dalle sue origini, il cinema ha offerto al pubblico una vasta gamma di generi tra cui scegliere. Questi, nel tempo, si sono poi evoluti. Tuttavia, delle costanti sono rimaste e, tra queste, possiamo annoverare i film d’amore.

Ma quali sono quelli da vedere almeno una volta nella vita? C’è chi direbbe “tutti”, come la sottoscritta; oppure c’è chi il genere non lo apprezza particolarmente, ma non riesce comunque a trattenere una lacrima o un sospiro davanti a certe scene iconiche. In virtù di questo, tra il proliferare dei film consigliati, noi di abbiamo stilato una lista di alcuni dei più celebri e meglio riusciti film d’amore mai realizzati.

Ci sono film che, semplicemente, vanno visti. Si tratta di quei film che hanno lasciato, in un modo o nell’altro, il loro segno nel panorama cinematografico mondiale. Pellicole che sono passate alla storia, o che probabilmente lo faranno in tempi più remoti. E per quanto questi film da vedere spazino per genere e autore in maniera consistente, qui troverete una piccola parte di questi film consigliati. In particolare, all’interno dell’articolo ci accingiamo a presentarvi una lista di alcuni dei film romantici da vedere almeno una volta nella vita.

Via col vento – Victor Fleming (1939)

Con lo sfondo della secessione americana a fare da filo conduttore, Via col vento è uno di quei film cardine della storia del cinema. Ben 10 premi Oscars ne testimoniano la grandezza, già ampiamente rilevata dalla critica del tempo. Con Clark Gable nel ruolo di Rhett Butler, e Vivien Leigh in quello dell’iconica Rossella O’Hara, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Margaret Mitchell datato 1936. Per quanto la produzione del film sia stata travagliata – tra rimandi, rimaneggiamenti di sceneggiatura e problemi per i casting – il risultato finale fu grandioso. E se Rossella O’Hara è diventato un nome impossibile da rimuovere dalla mente di un cinefilo, lo stesso risultato è stato raggiunto dal Rhett Butler di Clarke Gable, la cui interpretazione fu magistrale.

Colazione da Tiffany – Blake Edwards (1961)

Con la regia di Blake Edwards, Colazione da Tiffany esce nelle sale nel 1961 e consacra la figura di Audrey Hepburn nell’immaginario collettivo. Tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote, pur presentando divergenze con il soggetto, in particolare per quel che concerne la fine, il film ha come protagonista la giovane, bella e controversa Holly Golightly. Al fuo fianco Paul Varjak (George Peppard). Il film, che tende ad enfatizzare la figura della Hepburn a dispetto della storia romantica che si instaura tra i protagonisti, riesce comunque a guadagnarsi una menzione d’onore tra i film romantici degli anni Sessanta. Anche in virtù della sua ottima sceneggiatura, ripresa dal soggetto del già citato Truman Capote. Colazione da Tiffany presenta addirittura delle componenti anti-romantiche, ma il sovvertimento e la speranza finale lasciano allo spettatore la speranza nel lieto fine.

Come eravamo – Sydney Pollack (1973)

Grande film romantico diretto da diretto da Sydney Pollack, Come Eravamo ottenne l’Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone (The Way We Were di Marvin Hamlisch). Il film, interpretato da Barbra Streisand e Robert Redford, si sviluppa nell’arco di trent’anni, mantenendo come sfondo una vena di denuncia sociale. Tra fatti storici realmente avvenuti che vengono trasposti sullo schermo si sviluppa la storia d’amore – affatto semplice – tra due persone completamente diverse tra loro. Da una parte Katie Morosky, giovane ebrea comunista; e dall’altra Hubbell Gardin, esponente dell’upper class conservatrice.

Ufficiale e gentiluomo – Taylor Hackford (1982)

Tra i più celebri film degli anni ottanta, Ufficiale e gentiluomo di Taylor Hackford fu, al suo esordio, un enorme successo, sbaragliando i botteghini e ottenendo ottime recensioni da parte della critica; non a caso la pellicola ottenne anche due premi Oscar su sei nominations: miglior attore non protagonista a Louis Gossett Jr. e Miglior canzone per Up Where We Belong. Inserito di merito tra i film romantici da vedere, il film fu interpretato, oltre che da Gossett Jr, anche da Richard Gere, Debra Winger, David Keith e Robert Loggia. La storia, che si conclude con l’iconica scena tra Zach e Paula – quella in cui la donna viene presa in braccio dal giovane in divisa, per poi allontanarsi sulle note di Up Where We Belong, ha come protagonista Zach Mayo, ragazzo orfano di madre che decide di iscriversi a un corso per piloti militari; ed è proprio durante il suo addestramento che incontra Paula, che non solo lo farà innamorare, ma metterà in discussione tutte le sue convinzioni.

Dirty Dancing – Balli proibiti – Emile Ardolin (1987)

Interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey, Dirty Dancing – Balli proibiti è protabilmente uno dei film d’amore più celebri della cultura pop. Citato innumerevoli volte tra altre pellicole e serie televisive, la pellicola contiene scene iconiche destinate a rimanere immortali. Il film segue la storia d’amore nata, nell’estate del 1963, tra la giovane Baby e il maestro di ballo Johnny Castle. Tra scene di ballo indimenticabili – in particolare quella nel finale del film, e una colonna sonora fantastica, che con il brano (I’ve Had) The Time of My Life, vinse l’Oscar ed il Golden Globe, il film si è imposto nella memoria collettiva. Ed è senza dubbio uno dei film consigliati quando si parla di produzioni romantiche.

Harry, Ti Presento Sally – Rob Reiner (1989)

Rob Reiner firma Harry, ti presento Sally, un film manifesto del suo genere. La storia prende avvio nel 1977 e procede per salti temporali, seguendo in parallelo le vicende di Sally Slbright e Harry Burns, le cui vite continuano a intrecciarsi a partire dal loro primo incontro. Così, un incontro dopo l’altro, i due iniziano a sviluppare un particolare legame che li condurrà da essere due estranei a, praticamente, migliori amici. Ma come dichiarato da Harry, l’amicizia tra uomo e donna non sembra funzionare; e ben presto entrambi, nonostante le rispettive relazioni, inizieranno a sviluppare un sentimento molto più forte nei confronti dell’altro. Si tratta di un film senza tempo, e la dichiarazione d’amore che conclude la pellicola rimane, ad oggi, una delle più romantiche del panorama cinematografico.

Pretty Woman – Garry Marshall (1990)

Tra le commedie romantiche più riuscite di sempre, Pretty Woman ha tra i suoi protagonisti un affascinante Richard Gere e una bellissima Julia Roberts, rispettivamente nel ruolo di un miliardario e di una giovane prostituta – ruolo che valse alla Roberts una nomination all’Oscar come miglior attrice nel 1991. Vivian Ward è una prostituta che attira le attenzioni di Edward Lewis, uomo d’affari, che di passaggio a Los Angeles rimane colpito dalla ragazza, tanto da offrirle un affare: rimanere al suo fianco non per una unica notte di passione, bensì un’intera settimana. Stupefatta dall’offerta e dai soldi proposti dall’uomo, Vivian accetta immediatamente; e così tra giornate trascorse insieme, tra i due nasce un sentimento più forte. Un sentimento che, se ostacolato dal lavoro della ragazza, condurrà entrambi verso un glorioso lieto fine.

Ghost – Jerry Zucker (1990)

Film del 1990, Ghost è una di quelle pellicole che ha fatto sospirare – e piangere – milioni di spettatori. Vincitore di due premi Oscar, uno per la miglior sceneggiatura originale e l’altro per la miglior attrice non protagonista (Whoopi Goldberg), Ghost vede tra i protagonisti Patrick Swayze nel ruolo di Sam Wheat e Demi Moore nei panni di Molly Jensen. Impiegato in una banca di New York, Sam viene ucciso durante una tentata rapina poco dopo aver traslocato insieme alla propria ragazza, Molly. Non pronto a lasciarsi la ragazza alle spalle, Sam decide di rimanere sottoforma di fantasma, per non lasciarla sola. Inoltre, decide di indagare sul proprio omicidio, e lo farà grazie all’aiuto di una medium, grazie alla quale Molly si convincerà della sua effettiva presenza in forma di spettro sulla terra. Con una romantica scena finale, in cui i due amanti finalmente si ricongiungono, Ghost entra di merito tra i migliori film sentimentali della storia.

La bella e la bestia – Gary Trousdale e Kirk Wise (1991)

Piccolo gioiello della Disney, La bella e la bestia è forse uno dei prodotti più romantici degli Studios. Basato sulla fiaba omonima di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, il trentesimo Classico Disney vinse due premi Oscars, uno per la migliore colonna sonora e uno per la migliore canzone.

La trama del film è nota a tutti. Un giovane principe, bello e ricco ma non di buon cuore, viene colpito da un maleficio: fino a quando non riuscirà a farsi amare per quello che è davvero, e non per il suo aspetto fisico, manterrà l’aspetto di una orribile bestia; questo fino a quando una rosa, a cui il maleficio è ancorato, avrà ancora tutti i suoi petali. Dopodiché, l’incantesimo sarà permanente. Ed è proprio quando i petali della rosa stanno per cadere completamente che Belle entra in scena; con la sua dolcezza e la capacità di andare oltre l’aspetto fisico, riuscirà a ottenere sia per lei, sia per il principe, il sospirato vissero per sempre felici e contenti.

Guardia del corpo (The Bodyguard) – Mick Jackson (1992)

Whitney Houston e Kevin Costner sono i protagonisti di una storia d’amore che ha fatto sognare una gene-razione intera. In seguito a una serie di minacce ricevute, l’attrice e cantate Rachel Marron decide di assume-re una guardia del corpo. Ed è così che Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale, entra nella sua vita. Se in un primo momento il rapporto tra i due sono freddi e poco cordiali, anche in virtù del carattere assolutamente non facile della donna, il legame tra Rachel e Frank diventa sempre più so-lido. E dopo averle salvato la vita una prima volta, i due passano la notte insieme, dando il via a una se-rie di complicazioni che, tuttavia, si concluderanno in una scena iconica e in un lieto fine.

I film d’amore per gli inguaribili sentimentali

Before Sunrise – Richard Linklater (1995)

Before Sunrise è un classico dei film d’amore diretto da Richard Linklater con Ethan Hawke e Julie Delpy. Il film racconta la storia di Jesse e Céline. Due ragazzi che si conoscono su un treno per Parigi e decidono di passare una giornata assieme a Vienna. Tra passeggiate lungo il Danubio e tra i giardini del Belvedere tra i due nasce l’amore. Ma Jesse ha un aereo per l’America il giorno dopo e Céline deve rientrare a Parigi. Una storia d’amore moderna e fresca che coinvolge lo spettatore soprattutto attraverso una sceneggiatura brillante e dinamica. Il lavoro fatto sullo script è magistrale, rendendo le battute d’impatto che non lasciano nessun dettaglio al caso. Un bel film da gustarsi tutto d’un fiato assieme ai due sequel Before Sunset e Before Midnight.

Titanic – James Cameron (1997)

Titanic non ha certo bisogno di presentazioni. Un film romantico tra i più belli in assoluto che vede sullo sfondo la tragica storia della nave Titanic, affondata a seguito di una collisione con un iceberg nel 1912. Jack Dawson, alias Leonardo DiCaprio, e Rose DeWitt Bukater, alias Kate Winslet, sono i personaggi protagonisti della bellissima tanto struggente love story del film. Un film che ha battuto ogni record a partire dall’incasso, più di due miliardi di dollari, e poi per i ben 11 premi Oscar portati a casa. Titanic è un film da vedere e che tutti almeno una volta nella vita devono vedere. Cameron ha fatto un lavoro magistrale sia nel campo degli effetti speciali che nella scenografia, ricostruendo fedelmente pezzo per pezzo la nave inabissatasi più di cento anni fa. Un’impresa che va oltre ogni immaginazione nel ricreare perfettamente tutto l’affondamento della nave, dalla collisione con l’iceberg fino all’inabissamento finale; che dura per più di un’ora e mezza di proiezione. Un film enorme assolutamente da vedere.

Shakespeare in Love – John Madden (1998)

Un altro grande cult movie che ripercorre la stesura e la nascita del classico di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow, sono rispettivamente William Shakespeare e la dama Viola de Lesseps, i protagonisti della passionale storia d’amore ambientata in epoca elisabetiana. Shakespeare viene ritratto all’origine della sua carriera, quando ancora non era conosciuto alla corte della regina Elisabetta I, come un drammaturgo squattrinato e ambizioso. Si innamora di Viola de Lesseps, ma per ragioni di ceto sociale i due sono impossibilitati a stare insieme. Una storia che fa da ispirazione per la commedia shakesperiana di Romeo e Giulietta, con la quale William diventerà famoso. Il film vinse diversi premi Oscar, ben 7 statuette tra cui quella per miglior film e attrice protagonista.

Vi presento Joe Black – Martin Brest (1998)

Vi presento Joe Black è uno dei più bei film d’amore del decennio degli anni ’90. La pellicola vede protagonisti Brad Pitt e Anthony Hopkins, nei panni rispettivi della Morte e il magnate delle telocomunicazioni Bill Parrish. La Morte fa visita a Bill, incuriosita dalle parole riguardo all’amore dell’uomo. La Morte perciò intraprende un viaggio terreno, in cui si innamora della figlia di Bill, Susan, e con lei imparerà cosa significa il vero amore. Una favola moderna sull’amore che non risulta banale nel mescolare terreno ed ultraterreno, ma anzi è molto originale ed autentica. Quello che rimane della pellicola è la bellissima sceneggiatura che ha reso famoso tutto il film, con le sue battute sull’amore e su cosa significa essere innamorati. Un film da vedere per chi sogna un amore vero e forte come quello tra i protagonisti.

Notting Hill – Roger Michell (1999)

Notting Hill è un classico del cinema romantico interpretato da Hugh Grant e Julia Roberts. La stella del cinema Anna Scott piomba nella vita del libraio William Thacker e la sconvolgerà da capo a piedi. I due si innamorano perdutamente ma a dividerli c’è la carriera di Anna, troppo grande che ingloba tutta la sua vita. William non rinnega i sentimenti cosa che Anna fa, ma la forza dell’amore vince sempre, sarà così anche per i due protagonisti? Una storia d’amore che pare possibile vivere soltanto nei film, ma che invece risulta più autentica che mai. Quanti di noi sperano e sognano di poter incontrare una stella del cinema e iniziare una bellissima storia d’amore, tanti immaginiamo. Con Notting Hill è possibile sognare e immaginare di essere noi i William Thacker della situazione e vivere un’immensa storia d’amore.

10 Cose che odio di te – Gil Junger (1999)

Una carinissima commedia romantica che nasce per teenager ma che oggi è diventata un cult per gli amanti del genere romantico. I protagonisti sono i giovani Heath Ledger e Julia Stiles, che interpretano due liceali fuori dalle regole. Le due sorelle Kat e Bianca, vivono sotto l’ombra di un padre iper-protettivo che impedisce loro di uscire con i ragazzi. Cameron, un compagno di scuola delle due si innamora di Bianca, ma questa non può uscirci insieme finchè anche la sorella maggiore Kat non lo fa. Così Cameron ingaggia Patrick, uno spocchioso ragazzo che a scuola tutti evitano, per chiedere di uscire a Kat. I due iniziano a frequentarsi ma Kat ha un carattere da domare, riuscirà il ragazzo più “cattivo” della scuola a farlo? 10 cose che odio di te è tratto dalla commedia shakesperiana La bisbetica domata, che ripercorre la storia originale adatta però ai giorni nostri. Un film romantico tra i più cult del genere che appassiona tutti e che consolidò Heath Ledger come uno degli attori più promettenti di Hollywood.

Quando l’amore è magia (Serendipity) – Peter Chelsom (2001)

Jonathan Trager e Sara Thomas rispettivamente John Cusack e Kate Beckinsale, si incontrano durante le festività in un negozio di New York. Entrambi vogliono comprare un paio di guanti da regalare a Natale, ma sfortunatamente è l’ultimo. I due sono attratti l’un l’altro e così trascorrono assieme le ore successive. A fine serata Jonathan propone lo scambio dei numeri di telefono, ma Sara è convinta che sarà il destino a farli rincontrare. Così decidono di scrivere i rispettivi telefoni, lui, su una banconota da cinque dollari e, lei, all’interno di un libro; se uno di loro due entrerà in possesso di uno di questi oggetti, significa che il destino ha fatto la sua parte. Riuscirà il destino a farli incontrare di nuovo? Una spettacolare storia d’amore che coinvolge lo spettatore dall’inizio alla fine incuriosito dalle sorti dei due amanti. Un film da recuperare se volete sognare con un amore folle ma tanto passionale.

Le più belle storie d’amore dei primi anni duemila

Moulin Rouge! – Baz Luhrmann (2001)

Il romantico Christian giunge nella Parigi bohémien degli inizi del ‘900, alla ricerca dell’ispirazione che si addice ad un aspirante scrittore. Per una serie di particolari ed eccentrici eventi, finisce a faccia a faccia con la meravigliosa Satine, punta di diamante del Moulin Rouge; un promiscuo locale notturno. Ewan McGregor e Nicole Kidman sono i protagonisti di questo frenetico e luccicante musical, dove canzoni appartenenti alla cultura pop vengono modificate e cantate dagli stessi protagonisti; così da poter rappresentare al meglio l’amore tormentato vissuto da Christian e Satine. Con la regia di Baz Luhrmann, si assiste ad uno dei film romantici più belli della storia del cinema: da vedere assolutamente se siete amanti dei musical e di quell’epico romanticismo che si può vivere solo davanti ad uno schermo.

Sweet November – Pat O’Connor (2001)

Charlize Theron e Keanu Reeves sono i protagonisti di questo struggente dramma romantico, diretto da Pat O’Connor. Nelson Moss (Keanu Reeves) è un uomo in carriera molto materialista, soddisfatto della sua vita lavorativa e sentimentale. Nonostante questo evidente compiacimento, Sara (Charlize Theron) – ragazza conosciuta casualmente – ritiene che il suo stile di vita utilitaristico non rappresenti di fatto la vera felicità. I due, agli antipodi, inizieranno lentamente a creare un legame sempre più speciale ma non per questo facile. Remake dell’omonimo film del 1968 diretto da Herman Raucher, Sweet November è una pellicola da guardare se siete amanti di quel cinema romantico che vi farà piangere.

Bridget Jones – Sharon Maguire (2001)

La protagonista rappresenta senz’altro uno dei personaggi cult femminili del cinema romantico. Bridget (Renee Zellweger) è infatti una neo-trentenne cicciottella decisamente incline ad alcol, sigarette e figuracce sia sul piano personale che lavorativo. Si ritroverà coinvolta in una sorta di triangolo amoroso con due uomini agli antipodi: il donnaiolo senza scrupoli Daniel Cleaver (Hugh Grant) e l’affascinante e misterioso Mark Darcy (Colin Firth). Ispirata ad Orgoglio e Pregiudizio, Bridget Jones è una commedia romantica che merita di essere vista e rivista, perché sempre attuale e divertente. Si tratta infatti di un film leggero e spiritoso ma non per questo banale o superficiale. Da non perdere anche i suoi sequel: Che pasticcio, Bridget Jones! e Bridget Jones’s Baby; anche se il capitolo iniziale rimane senz’altro il migliore.

Love Actually – L’amore davvero – Richard Curtis (2003)

Love Actually – L’amore davvero è senz’altro il film corale per eccellenza. Lo scopo principale della pellicola è quello di mettere in luce l’amore in tutte le sue forme: come viene infatti spiegato nell’incipit, tanti amori non sono particolarmente epici o degni di nota; tuttavia essi esistono, e quindi l’amore è – davvero – dappertutto. Il film si compone di un cast veramente ottimo: Keira Knightley, Emma Thompson, Colin Firth, Hugh Grant, Alan Rickman, Liam Neeson e Martin Freeman (solo per citarne alcuni). Vengono messe in luce matrimoni ormai stanchi, matrimoni appena nati; amori appena sbocciati o in procinto di farlo, amori non destinati ad essere ed amori non ricambiati. Love Actually è un comfort movie: consigliato a tutti quegli spettatori che hanno bisogno di far riposare e sorridere il cuore per 135 minuti.

Le pagine della nostra vita – Nick Cassavete (2004)

Le pagine della nostra vita è un film imperdibile per tutti coloro che amano il puro romanticismo: delicato, significativo, commovente. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, la pellicola è un grande flashback che racconta come ha avuto inizio la storia d’amore tra i due protagonisti ormai anziani. Allie (Rachel McAdams), ereditiera ricca e viziata, e Noah (Ryan Gosling), umile operaio, si innamorano durante l’adolescenza. Si tratta di un amore estivo passionale ed intenso, che viene bruscamente troncato da un’incomprensione mai chiarita. Anni dopo i due si incontrano: Noah non ha mai dimenticato Allie, e viceversa; nonostante la donna sia ormai in procinto di sposarsi con un altro uomo. La pellicola, pur avendo un apparente lieto fine, lascia quel senso di amarezza tipica delle opere di Sparks. Uno dei film romantici per eccellenza, Le pagine della nostra vita non può non essere visto da chi si dichiara amante di tale genere cinematografico.

Orgoglio e Pregiudizio – Joe Wright (2005)

Joe Wright dirige Keira Knightley, Donald Sutherland e Rosamund Pike nella trasposizione cinematografica del romanzo di Jane Austen. Il signor Bennet vive nella sua casa in campagna con la moglie e le loro cinque figlie: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. La madre delle ragazze è ossessionata dal desiderio di trovar loro un marito ricco con cui sistemarle a dovere. Un giorno, nella tenuta vicina a casa Bennet, arriva il giovane e ricco Charles Bingley, che organizza un ricevimento per festeggiare il suo arrivo. Accompagnato dalla sorella Caroline e dal signor Darcy, Bingley si innamora perdutamente della primogenita dei Bennet, Jane, venendo oltretutto ricambiato totalmente. Sarebbe un colpo di fulmine anche tra Darcy ed Elizabeth, se non fosse per una frase su di lei che l’uomo pronuncia in confidenza a Bingley e che Elizabeth sente, frase che la porta ad allontanarsi da Darcy ancor prima di avvicinarvisi.

Film d’amore: l’amore al giorno d’oggi. Le storie d’amore nel mondo contemporaneo

La verità è che non gli piaci abbastanza – Ken Kwapis (2009)

Gigi è cresciuta con la convinzione che gli uomini, in amore, agiscano secondo delle strane logiche e di conseguenza tende a interpretare segnali dei ragazzi che si rivelano sempre errati. L’ultimo uomo con cui esce si chiama Conor, che ha venduto la casa alla sua migliore amica, ma anche lui non tarda a scaricarla. Gigi, però, intenzionata a riconquistarlo, si reca nel night club dove lui aveva detto di passare le serate, ma al suo posto trova il migliore amico di Conor, Alex, che le aprirà gli occhi sul mondo che è abituata a vedere e nascerà un intenso rapporto di consulenze sul mondo maschile. La trama si sviluppa in storie parallele di nove personaggi diversi, ma in qualche modo collegati fra loro. Il film conta un cast di tutto rispetto: Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Drew Barrymore e Bradley Cooper.

Amore e Altri Rimedi – Edward Zwick (2010)

Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway sono protagonisti di questa commedia romantica e dai tratti erotici che si basa sul romanzo Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman scritto da Jamie Reidy. Jamie Randall, venditore di apparecchi elettronici, viene licenziato dal suo capo dopo essere stato scoperto a letto con la moglie di quest’ultimo. Consapevole delle possibilità di guadagno dell’industria farmaceutica, decide di lavorare in quel settore e diventa rappresentante per un’importante industria farmaceutica, la Pfizer. Il suo fascino e la sua parlantina lo rendono uno dei migliori nel suo campo, prospettandogli un futuro di successo e ricchezza. Durante una delle visite ad una paziente di Knight, conosce Maggie Murdock, una ragazza affetta dalla malattia di Parkinson dal carattere sorprendente che spesso lascia Jamie interdetto per quanto sia diretta e chiara, intelligente e malinconica. I due avranno dapprima una storia di sesso occasionale, ma poi si innamoreranno, vivendo una relazione intensa e romantica.

Autumn in New York – Joan Chen (2010)

Will Keane, quarantottenne proprietario di un ristorante, non riesce a legarsi in modo serio con una donna, perciò quando incontra Charlotte Fielding, spensierata ragazza con la metà dei suoi anni, immagina l’ennesima storiella romantica. Ma niente della loro relazione avrà del futile e veniale. Dunque, quando arriva il momento per Will di chiudere la relazione, Charlotte gli confida che la loro relazione, in ogni caso, non sarebbe potuta durare per qualcosa che Will scopre solo dopo. Il film è diretto da Joan Chen ed ha come protagonisti Richard Gere e Winona Ryder. Noi di FilmPost siamo consapevoli che questo film abbia ricevuto la nomination ai Razzie Awards come peggior coppia a Richard Gere e a Winona Ryder, ma noi vi consigliamo di non lasciarvi andare ai pregiudizi e di guardare il film e poi dare un giudizio, perché secondo noi merita.

Blue Valentine – Derek Cianfrance (2010)

Ryan Gosling e Michelle Williams in un film che nel 2010 riscosse grande successo per pubblico e critica, tanto da far ottenere ad entrambi gli attori una nomination ai Golden Globe e alla Willimas anche la nomination come Miglior attrice agli Oscar. Dean è un ragazzo che ha abbandonato la scuola, e che adesso lavora per una ditta di traslochi a Brooklyn. Cindy è una studentessa di medicina che vive con i suoi genitori costantemente in lotta tra loro e che si prende anche cura di sua nonna in Pennsylvania. Dean e Cindy si incontrano alla casa di cura della nonna di Cindy mentre Dean sta consegnando i mobili di un nuovo residente ed in seguito, iniziano a frequentarsi. Lei, però, scopre di essere incinta e dice a Dean che il bambino probabilmente non è il suo, visto che lei ed il suo ex ragazzo Bobby non usavano protezioni durante il rapporto. Dean chiede a Cindy se vuole tenere il bambino o no. In una clinica per aborti, Cindy decide all’ultimo momento di annullare la procedura, e durante un viaggio in autobus, Dean le dice che non gli importa se il bambino non è suo, e che vuole iniziare una famiglia con lei.

One Day – Lone Scherfig (2011)

Alla fine della sessione di laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew si conoscono e trascorrono assieme tutta la notte, pur senza arrivare al contatto fisico. Il mattino seguente, però, le loro strade si dividono. Lei, lavoratrice ambiziosa, sogna di rendere il mondo un posto migliore; lui, ricco e affascinante, è interessato unicamente al divertimento. Nonostante ciò, per molti anni successivi, le loro vite sono destinate a incrociarsi ogni 15 luglio sempre con ambizioni e desideri diversi. Un anno dopo, Emma si è appena trasferita a Londra, con il sogno di diventare scrittrice; Dexter, che l’aiuta nel trasloco, è prossimo a partire per l’India. Il film diretto da Lone Scherfig è la trasposizione cinematografica del romanzo Un giorno di David Nicholls, che è anche sceneggiatore del film. Emma e Dexter sono, rispettivamente, interpretati da Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Un amore tutto suo

Chicago. Lucy è una ragazza che lavora alla biglietteria della metropolitana. Vive una solitaria esistenza, senza un compagno né una famiglia, nella vana attesa che Peter, un affascinante e misterioso ragazzo che vede tutte le mattine alla fermata, si accorga di lei. Anche la vigilia di Natale, momento che rende la ragazza ancor più sconsolata, incappa nel ragazzo di cui è innamorata, e come sempre non riesce a dirgli nulla del suo sentimento segreto; quella mattina però Peter viene rapinato e gettato sui binari, dove sbatte la testa perdendo conoscenza: Lucy accorre e lo trascina via, salvandogli la vita prima che un treno lo investa.

La ragazza porta Peter in ospedale, dove viene ricoverato in coma. Qui un’infermiera, fraintendendo, pensa che Lucy sia la sua fidanzata, gettandola suo malgrado in una interminabile serie di equivoci quando arriva al capezzale del ragazzo la sua numerosa famiglia, da cui peraltro la ragazza è subito benvoluta. La solitaria Lucy non riesce a esimersi dal mentire ogni giorno di più, anche perché una parte di sé è finalmente felice di essere circondata da tanto affetto. L’unico a tenere le distanze è Jack, il fratello di Peter, il quale non fa nulla per nascondere i suoi dubbi sui racconti della ragazza; ciò nonostante, tra i due nasce ben presto un’attrazione che porta ancor più scompiglio in questo complicato equilibrio di amore e bugie.

Sweet November

La storia narra dell’agente pubblicitario in carriera Nelson, molto legato al suo lavoro e fermamente convinto che il tempo sia denaro. È fidanzato con la giovane Angelica ed è molto contento del suo lavoro. Quando deve rinnovare la patente, incontra Sara, la quale viene allontanata dall’aula perché creduta sorpresa a copiare, mentre invece stava cercando di suggerire proprio a Nelson. Da qui Sara inizia a cercare Nelson, convinta che abbia bisogno di aiuto vista la sua condizione di vita totalmente basata sul lavoro e sul lusso. Una sera arriva a presentarsi sotto casa sua chiedendogli un passaggio in auto, e di fronte ad un suo iniziale rifiuto la ragazza inizia a fermare i condomini residenti nello stesso palazzo di Nelson raccontandogli particolari piccanti su una loro ipotetica ed infondata relazione.

Quella sera Nelson, oramai alle strette, decide di accompagnare Sara, la quale prima fa guidare il ragazzo fino a Oakland ed una volta a destinazione ruba due cagnolini destinati alla sperimentazione. Al ritorno lei gli propone di vivere a casa sua per un mese, il mese di novembre. Egli inizialmente crede che con questa offerta lei si voglia approfittare di lui e rifiuta. Quando Nelson si ritrova senza lavoro e viene lasciato dalla ragazza, sotto la continua pressione di Sara, accetta dicendo di farlo solamente per qualche giorno.

In questo periodo Sara vuole fargli capire l’importanza della vita e la superficialità di alcune cose che invece sono fondamentali nella vita di Nelson (TV, cellulare, abiti, auto). Dopo un inizio travagliato, i due entrano sempre più in sintonia, e si innamorano. Quando sembrava tutto perfetto, Nelson si accorge che c’è qualcosa che non va nella vita di Sara: questa, che si era mostrata sempre solare, gentile e sorridente alla vita, in una circostanza in cui sono a casa di amici, riceve una telefonata da sua sorella e reagisce male, correndo a casa propria…

