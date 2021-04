i-5-migliori-accessori-magsafe-per-iphone

Da quelli che trasformano lo smartphone in una videocamera per creativi ai caricatori multipli fino ai supporti per auto

Abbiamo scelto cinque tra i migliori accessori MagSafe compatibili con la famiglia iPhone 12 sfruttando l’aggancio magnetico sul retro degli smartphone, che consente anche il passaggio di elettricità. A parte i classici case protettivi che consentono la ricarica si possono infatti trovare adattatori che spaziano verso altri orizzonti e nuove potenzialità.

Nomad Base Station

Lo stand proposto da Nomad punta su linee eleganti e minimaliste ed è una delle risposte più convincenti – insieme all’alternativa proposta da Belkin ossia BoostUp o al MagSafe duo di Apple – al mai presentato progetto AirPower di ricarica multipla di dispositivi contemporaneamente. In questo caso si trovano all’interno tre bobine di ricarica ad alta potenza, caricatore per Apple Watch, una porta usb-a e una usb-c a 18 watt per iPad Pro. Si trova a circa 125 euro.

Gli accessori fotografici di Moments

La società Moments mette a disposizione una serie di accessori per i creativi con supporti per treppiede che garantiscono più stabilità e precisione delle riprese e le varianti Pro con slitta cold-shoe per applicare anche microfoni, flash o lampade trasformando iPhone in una mini videocamera. I prezzi partono da 39,99 dollari ossia circa 34 euro dal sito ufficiale e si trovano su store di importazione, arriveranno direttamente in Italia a fine anno.

Belkin Pro da auto

Molto utile lo stand per auto Belkin compatibile con MagSafe pensato per essere fissato alle bocchette della ventilazione dell’auto e al contempo anche per mantenere ben collegato il cavo durante la ricarica. Costa 39,95 euro. Presto Belkin metterà in vendita una nuova gamma di accessori come l’interessante stand MagSafe che traccia il volto per seguire i movimenti dell’utente davanti alla fotocamera (64,99 dollari il prezzo Usa) e il supporto per palestra o attività fisica per agganciare iPhone all’attrezzatura durante gli allenamenti (34,99 dollari negli Usa).

Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank

In attesa del battery pack ufficiale Apple e in alternativa a quelli di importazione dalla Cina, Anker ha presentato la sua personale versione con una batteria extra da 5000 mAh da applicare sul retro dell’iPhone in grado di caricare completamente un iPhone 12 Mini, al 95% un 12 o 12 Pro e al 75% un 12 Pro Max. Costa 39,99 euro online.

Apple Portafoglio MagSafe

Infine, un prodotto ufficiale Apple che ha il grande vantaggio di riportare il logo della mela morsicata in bella vista. Tra l’ampio catalogo di accessori si può trovare l’elegante portafoglio MagSafe in cuoio che può accogliere fino a tre carte di credito – senza pericolo di smagnetizzarle vista la schermatura interna – e al contempo permette di ricaricare la batteria a contatto. Si trova a 65 euro nelle colorazioni standard, blu baltico, sole di california (giallo) e nero.