i-5-modi-in-cui-bere-acqua-ci-aiuta-a-dimagrire-(o-a-non-ingrassare)

Facile come bere un bicchiere d’acqua. In questo episodio del podcast Barbara Asprea riassume in cinque punti gli effetti dell’acqua sul dimagramento e sul mantenimento di un peso corretto. A partire dal controllo sulla fame nervosa fino agli effetti sul metabolismo, si può comprendere meglio come l’acqua non solo possa diventare una fantastica alleata per restare in linea ma che è necessaria anche per bruciare i grassi!