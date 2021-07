i-50-sport-esclusi-dalle-olimpiadi

Quali sono gli sport esclusi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il 23 luglio ha debuttato la 32esima edizione dei Giochi e mai come quest’anno si sono accolte così tante discipline, con l’ingresso di specialità praticate a livello mondiale da milioni di appassionati come il surf, lo skateboard, l’arrampicata sportiva e, ultimo ma non per importanza vista l’ospitalità nipponica, il karate.

Dal 1896 a oggi sono state parecchie le attività che sono apparse (anche soltanto una volta) e non sono stati riconfermate; ma sono numerosi quelli del tutto inediti all’appuntamento dei cinque cerchi. Abbiamo scelto 50 tra le discipline più famose che non saranno presenti in Giappone fino all’8 agosto.

