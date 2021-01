I biscotti Di Iginio Massari: Il segreto dello chef per una pasta frolla perfetta: “Ecco cosa aggiungo all’impasto, così non si sgretola mai”

Vi abbiamo proposto già altre ricette per preparare dei buonissimi biscotti di pasta frolla, ma oggi ve ne proponiamo una davvero speciale perchè realizzata dal più famoso pasticcere italiano: Iginio Massari. Naturalmente non si tratta di una preparazione facilissima, ma non è nemmeno delle più complicate quindi se non siete proprio alle prime armi in cucina riuscirete anche voi a realizzare dei biscotti di pasta frolla davvero eccezionali.

Ogni volta che abbiamo provato una ricetta di Iginio Massari il risultato è sempre stato impeccabile quindi mettiamoci di nuovo alla prova e vediamo come realizzare questi biscotti di pasta frolla come dei veri e propri pasticceri professionisti! In fondo troverete anche la video ricetta, così se vi verrà qualche dubbio potrete seguire live la preparazione del Maestro!

Specifiche:

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15/16 minuti

Difficoltà: medio-facile

biscotti di pasta frolla di Massari, Ingredienti:

500 g di farina 00

100 g di uova

375 g di burro ammorbidito ma non sciolto

200 g di zucchero a velo

50 g di miele di acacia

1/2 stecca di vaniglia

1/2 scorza grattugiata di 1 limone

5 g di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Occorrente:

Mattarello

Guanto per cottura

Bicicletta (tagliapasta estensibile)

Tappetino da cottura

Pennello da cucina

Spatola piatta

Pettine decorativo

Planetaria

Preparazione dei biscotti di pasta frolla di Iginio Massari

Per preparare questi meravigliosi biscotti di pasta frolla seguendo la ricetta del Maestro Iginio Massari, dovete prima di tutto mettere il burro ammorbidito ma ancora elastico e lo zucchero a velo nella planetaria e iniziare ad impastare. Aggiungete quindi il miele d’acacia, le uova e 1 pizzico di sale e continuate ad amalgamare bene il tutto. A questo punto unite la farina setacciata con il lievito, la scorza grattugiata di mezzo limone e la vaniglia e mescolate ancora con la planetaria, fino ad ottenere un panetto morbido e liscio.

Lavorate leggermente con le mani la pasta frolla e stendetela su una spianatoia infarinata con l’aiuto di un mattarello fino ad arrivare ad uno spessore di 4 mm. A questo punto tagliate prima a righe e poi a quadrati la vostra pasta frolla, aiutandovi con la bicicletta come potete vedere nel video. Spennellate quindi con del tuorlo d’uovo e un pizzico di sale e decorate a piacere con un pettine decorativo, facendo delle piccole righette sulla superficie dei biscotti di pasta frolla. Infornate i vostri biscotti di pasta frolla 170/180° per 15/16 minuti et voilà! Lasciateli raffreddare e serviteli con una tazza di the: farete senza dubbio un figurone!

I biscotti di pasta frolla di Iginio Massari: la video ricetta

Ecco a voi anche il video della preparazione dei biscotti di pasta frolla: se qualche passaggio non vi è molto chiaro potete seguire passo passo il procedimento di Iginio Massari e sarete certe di non commettere errori e di realizzare i vostri biscotti di pasta frolla come delle vere e proprie pasticcere professioniste! Ti è piaciuta la ricetta? Condividila e manda le tue foto nel gruppo Facebook: Le ricette consigli e trucchi degli chef, continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Scopri altre ricette per realizzare dei biscotti squisiti: I “Biscotti illegali” di Francesca: il trucco per una pasta frolla che si scioglie in bocca. Ecco la ricetta facile e veloce