I biscotti non sono più fragranti? Ti sveliamo i trucchi per dare vita a nuove ricette

Maggio 26, 2021Virgilia Panariello

Ti sei accorto che hai dei biscotti che hanno perso la fragranza e sono poco appetibili? Non preoccuparti, ecco come riutilizzare i biscotti avanzati e poco fragranti preparando dei dessert invitanti e di facile preparazione.

Alzi la mano chi non mai trovato in dispensa dei biscotti secchi che hanno perso la fragranza. Quando accade di solito rimangono lì e nessuno vuole mangiarli. Certo che non si può pensare di buttarli, si devono evitare sprechi in cucina. Ma a volte capita che i biscotti sono ancora freschi ma spezzettati e nessuno li gradisce. Ma ecco alcuni trucchi per dare vita a nuove ricette con biscotti che hanno perso l’aroma. Se avete del pane non fresco, ecco come riutilizzarlo (cliccate qui per la ricetta).

Biscotti avanzati e poco fragranti: ecco come riutilizzarli

I biscotti che hanno perso fragranza si possono riutilizzare in modo diverso, si possono dar vita a diverse ricette dolci. Sicuramente ci possono essere ricette più semplici a quelle più elaborate ma comunque non richiedono molto tempo.

(Adobestock photo)

Scopriamo le diverse preparazioni dolci.

Salame al cioccolato. Il dolce che piace a tutti e riscuote sempre gran successo a tavola. Potremmo definire questa ricetta la classica e quella più frequente da preparare quando avanzano i biscotti secchi. Oltre ai biscotti occorrono pochissimi ingredienti come burro fuso, zucchero, cacao amaro in polvere, latte a temperatura ambiente e zucchero a velo. Inoltre la ricetta che vi proponiamo è adatta anche ai piccoli di casa, si prepara senza uova cliccate qui e scoprirete la ricetta. Torta al latte e biscotti. Il dessert perfetto da servire a colazione per iniziare la giornata con una carica in più. Sicuramente sarà molto più salutare questa torta da servire alla famiglia a colazione o per una pausa pomeridiana rispetto a quelle che ritroviamo nei scaffali del supermercato. Non solo riuscirete a smaltire i biscotti ma occorrono davvero pochi ingredienti, solo due latte e lievito per dolci. Provare per credere, bastano solo15 minuti, cliccate qui e scoprirete la ricetta. Tartufini cioccolato e caffè. Delicati e soffici, che conquisteranno i palati di tutti già al primo morso. Una ricetta perfetta da preparare per conquistare gli ospiti dopo pranzo o cena. Il vantaggio di questa ricetta è che non richiede molto tempo e non solo è perfetta per l’estate perchè non dovrete neanche accendere il forno. Dopo la preparazione i tartufi dovranno riposare in frigorifero per un’oretta e poi li potete servire su un’alzatina. Ecco la ricetta da seguire! Cheesecake con mirtilli e cioccolato. Il dolce estivo e gustoso che si prepara spesso tra le mura domestiche. E’ uno dei dessert più preparati dopo il tiramisù. Esistono diverse varianti, quelle che prevedono sia la cottura in forno che non. La ricetta che vi proponiamo si prepara facilmente e non prevede cottura, vanno benissimo i biscotti secchi, ma se avete quelli con le gocce di cioccolato il dessert sarà ancora più gustoso. Ecco la ricetta da seguire.

Non accade solo per i biscotti che li dimentichiamo in dispensa e di conseguenza perdono la loro fragranza, ma anche con lo yogurt. E’ capitato di ritrovarsi con un vasetto di yogurt prossimo alla scadenza ecco alcuni modi furbi per riutilizzarlo, così da evitare sprechi.