I brutti ma buoni di Knam, i biscotti che cuociono in 5 minuti. E veniamo ad dolce, anzi dolcissimo, momento. Biscotti che si preparano in poco tempo, giusto il tempo di dorare, con pochissimi ingredienti. Uno dei pasticcieri più famosi della tv e d’Italia ci prepara una leccornia da fine pasto o da merenda, magari da orario del tè o da caffè. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali ingredienti ci vogliono.

Ingredienti dei biscotti di Knam

Per 30 biscotti circa

75 gr albumi

150 g zucchero

150 g noci

1 buccia di limone grattugiata

2 g sale

Preparazione

La prima cosa che faremo sarà quello di montare gli albumi. Dividiamo in maniera meticolosa gli albumi dai tuorli una volta “rotte” le uova. Se avete gli albumi confezionati va bene lo stesso a risparmiare del tempo. Montateli quindi e aggiungete lo zucchero piano piano. La montatura deve essere a neve, una nuvola bianca e magica. Quando avrete il vostro composto unite le noci tritate in maniera grossolana, poi la buccia di limone ( ovviamente grattugiata) e il pizzico di sale.

A questo punto fate scaldare in un pentolino lo stesso composto e mescolate con un cucchiaio di legno. Sulla nostra nuvola dovrà formarsi una patina bianca sul fondo. A questo punto, successivamente, su una placca ricoperta di carta da forno, create con il composto ottenuto dei mucchietti con due cucchiai. Infornateli a 150° fino a doratura e lasciateli raffreddare così da gustarli al meglio. Un consiglio per la conservazione: riponete i biscotti in un barattolo ermetico in modo da preservarne la fragranza e croccantezza.

