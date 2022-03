i-cambiamenti-climatici-allungano-la-stagione-dei-pollini

Starnuti, occhi arrossati, stanchezza cronica. Chi soffre di allergie stagionali non sarà felice di sapere che i cambiamenti climatici stanno alterando la stagione dei pollini, destina a diventare sempre più lunga e con produzioni sempre più massicce di materiale allergenico. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Communications, realizzato negli Stati Uniti da due scienziate atmosferiche dell’Università del Michigan, Yingxiao Zhang e Allison L. Steiner, secondo le quali senza un taglio drastico alle emissioni di CO2, la quantità totale di pollini rilasciata dalle piante è destinata ad aumentare del 200% entro fine secolo.

Ma non finisce qui: la stagione critica per questo tipo di allergie inizierà fino a 40 giorni prima in primavera e si prolungherà anche di 19 giorni in più rispetto ad ora a fine estate o in autunno.

Lo studio ha analizzato l’effetto dei cambiamenti climatici su una quindicina tra piante erbacee e alberi che liberano pollini particolarmente allergenici (come ontano, betulla, quercia, gelso, cedro, ginepro, ambrosia), distinguendo come questa trasformazione interesserà in modo diverso i vari Stati americani, a seconda della loro posizione geografica e in modo diverso in base alle differenti specie. Per esempio, negli Stati Uniti nord orientali, come la Florida, la Georgia e la Carolina del Sud, dove si registra un elevato aumento delle temperature, i pollini di quercia e di cipresso vedranno una crescita notevole.

Infatti la produzione di polline è strettamente correlata alla crescita delle piante e la grande quantità di CO2 in atmosfera, lasciando passare l’energia del sole, incoraggia la fotosintesi: le piante crescono di più e rilasciano più polline. Inoltre, le temperature più elevate allungano la finestra utile per la crescita delle piante, che hanno più tempo per liberare il polline e per riprodursi.

I pollini non sono altro che cellule riproduttive maschili prodotte dalle piante durante la fioritura. Si tratta di piccoli granelli leggerissimi e microscopici, di forma diversa a seconda della specie vegetale, che hanno il compito di fecondare altri vegetali della stessa specie. Nei soggetti allergici, il contatto con questi granuli induce l’organismo a produrre anticorpi specifici e diversi a seconda del tipo di polline, le immunogluline E (IgE), che si legano a un certo tipo di cellule nel sistema respiratorio favorendo il rilascio di sostante irritanti per i tessuti e le mucose.

La buona notizia è che lo studio di Yingxiao Zhang e Allison L. Steiner ha il merito di aver sviluppato un modello che, integrato nei metodi attuali di rilevazione, dovrebbe almeno migliorare, negli USA e altrove e previsioni su pollini e allergie, finora ancora approssimative.

Come spiegano le scienziate, i satelliti permettono di stimare quantità e tipologia di alberi in una data area e conoscendo poi il modo in cui temperatura influenza il rilascio dei pollini si possono usare le comuni previsioni meteo su venti, piogge e umidità per capire quanto polline finirà nell’aria.

