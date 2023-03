i-carabinieri-entrano-a-domani.-per-sequestrare-un-articolo-(era-sul-sito)

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) denuncia il quotidiano Domani per un pezzo di cronaca. La procura ordina il sequestro dell’articolo tramite l’invio di due carabinieri.

“Claudio Durigon -si legge in una nota del Comitato di redazione di Domani – prosegue la sua campagna contro i nostri articoli e inchieste. Venerdì 3 marzo 2023 due carabinieri hanno bussato alla porta della redazione. Hanno esibito un provvedimento di sequestro di un articolo scritto da Giovanni Tizian e Nello Trocchia sulla condanna di Simone Di Marcantonio per estorsione. Di Marcantonio, era segnalato nel servizio pubblicato qualche mese fa, è stato un dirigente del sindacato Ugl quando Durigon era vicesegretario. Fu proprio Durigon a portare Di Marcantonio nell’organizzazione sindacale. Del rapporto tra i due avevamo scritto nel 2022 e successivamente quando è arrivata la condanna per Di Marcantonio, processato insieme a personaggi affiliati al clan Di Silvio di Latina. Durigon ha denunciato Domani per quest’ultimo articolo di cronaca”.

Il sequestro da parte dei carabinieri è singolare, perché chi denuncia che dovrebbe allegare alla querela l’articolo che ritiene diffamatorio. L’articolo era reperibile pubblicamente sul sito del giornale.

“E’ evidente su scala europea -scrive ancora il Comitato di redazione- l’utilizzo delle querele a scopo di intimidazione della libera stampa: a livello internazionale le querele bavaglio hanno anche un nome, ‘slapp’, sberle. I giornalisti di Domani non si fanno intimidire”.

Vittorio Rienzo