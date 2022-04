Presso la scuola media “Fortunato” della frazione

MONTALBANO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco, ed in particolare il comandante luogotenente c.s. Salvatore Rubbino, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato i ragazzi delle classi II e III, per un totale di 51 studenti, e il corpo docenti della Scuola Media “G. Fortunato” di Montalbano.

Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri all’interno della società, sulle sue competenze e sui compiti ad essa devoluti per la prevenzione e repressione dei reati in genere, il tema del bullismo e del cyber-bullismo con tutti i rischi derivanti da un uso improprio del web. Gli alunni hanno partecipato con interesse all’incontro e hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi.

L’Arma dei Carabinieri da sempre promuove questo tipo di contributo culturale, coinvolgendo attivamente gli studenti, con i quali viene instaurato un concreto confronto, stimolandone la curiosità, al fine di favorire la pratica del valore della legalità soprattutto con esempi pratici. L’incontro – avvenuto in presenza e nel rispetto delle normative anti-Covid19 – è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.

L’articolo I Carabinieri hanno incontrato gli studenti di Montalbano proviene da GoFasano.