i-centrotavola-natalizi-ricreano-la-magia-delle-feste-anche-in-tavola

Arrivati in questo periodo dell’anno, addobbi e decorazioni iniziano a riempire casa, per diffondere l’atmosfera natalizia. Alberi di Natale, veri o finti, ghirlande e presepi sono un must have da avere assolutamente. Un ruolo centrale lo ricopre anche la tavola del 25 dicembre, imbandita e con ricette gustose, deve essere apparecchiata in pieno stile natalizio.

Candele, tovaglie nei classici colori della tradizione e piatti fanno la loro parte, ma il vero elemento che contraddistingue una tavola natalizia è il centrotavola. Elegante o classico, ognuno è libero di scegliere il modello che meglio lo rappresenta. Accanto a quelli della tradizione con pigne e bacche, ci sono quelli più trendy o minimal.

Non sempre è semplice scegliere la decorazione che renderà la tavola di Natale unica, per questo vi presentiamo alcuni centrotavola che di sicuro riusciranno a dare un tocco in più al pranzo del 25 dicembre.

Centrotavola classico

Molti sono i simboli tradizionali del Natale, basta guardarli e in un attimo vi trasportano nella magica atmosfera delle feste. Tra questi non possono mancare le pigne. Facili da trovare durante una passeggiata nei boschi riescono ad impreziosire ogni decorazione. Al naturale o con piccoli riflessi oro o argento, riescono ad esprimere in pieno la loro bellezza. Questo centrotavola dalla forma rettangolare racchiude in sé gli elementi della tradizione, ma con un tocco di modernità grazie ai batuffoli di neve, che si sposano alla perfezione con le pigne spruzzate d’argento. Per rendere l’addobbo unico, le bacche sui toni del rosso non potevano mancare. Il modello arricchito da tre vasetti portacandele, illuminerà la vostra tavola diffondendo una piacevole e delicata luce.

Centrotavola in legno

Il legno è il protagonista indiscusso del Natale. Il materiale naturale è tra i più usati nelle decorazioni, perchè riesce a trasmettere un senso di calore e di eleganza allo stesso tempo. Se amate questo tipo di atmosfera, il centrotavola in questo materiale non può mancare durante il pranzo del 25. Questo piccolo portacandela è perfetto da mettere al centro della tavola arricchirlo con le candele per diffondere una piacevole luce. Il modello in 3D è disponibile in tre colori: binaco, legno e grigio ed è completato dall’elegante scritta “We whish you a merry christmas” per ricreare in un attimo la giusta atmosfera. Ideale per le persone romantiche, basta metterlo al centro della tavola e il pranzo avrà un tocco elegante e raffinato.

Centrotavola di design

Il rosso è tra i colori più usati negli addobbi natalizi. Basta una semplice decorazione in questa nuance e in un attimo si ricrea l’atmosfera. Grintoso, ma nello stesso tempo romantico, è il must have tra le tinte e non può mancate nel centrotavola. Il modello di design, con le sue linee eleganti ma decise, regala la giusta raffinatezza alla tavola. La struttura si sviluppa verso l’alto e i fiori possono essere completati da una piccola candela posta al centro per diffondere un’atmosfera calda e avvolgente, così arricchire ogni angolo della casa. Il centrotavola è perfetto per accompagnarvi durante tutto il pranzo e nei momenti in compagnia dei vostri cari.

Centrotavola shabby chic

Lo shabby chic è l’arredo di tendenza. Se amate seguire i trend e non volete rinunciarci anche a Natale, il centrotavola non può essere da meno. Lo stile che si basa sul riciclo e sul vintage, rilegge la classica lanterna in uno stile del tuto nuovo. Il bellissimo piccolo albero di Natale in legno, si integra meravigliosamente in ogni decorazione natalizia. Decorato con alberi di Natale e renne, illumina con un effetto meraviglioso! Non vi resta che inserire le batterie all’interno e trascorrere una piacevole giornata in compagnia dei vostri cari.

Centrotavola in oro

L’oro come il verde e il rosso, è il colore tipico del Natale. Raffinato e chic, riesce a dare un tocco di eleganza ad ogni ambiente. Se volete una tavola di Natale indimenticabile, il centrotavola su questa nuance, non può mancare. Minimal ma d’effetto il portacandela con struttura rotante, diventerà il protagonista assoluto del pranzo del 25. Le linee affusolate e delicate regalano al centrotavola in metallo uno stile essenziale, ma allo stesso tempo ricercato. Il design moderno si integra alla perfezione in ogni ambiente da quello classico, grazie al colore della tradizione, a quello più moderno grazie alla forma che si sviluppa in altezza. Disponibile con differenti charms, dall’albero, all’alce fino agli elfi, è il centrotavola adatto anche alla tavola del 31.

Centrotavola nordico

Per chi ama la tradizione nordica e lo stile scandinavo, questo centrotavola non può assolutamente mancare tra le vostre decorazioni. Il modello è un piccolo carillon di colore oro, reso unico da piccoli angeli e candele. Il centrotavola con le sue candele scintillanti, illlumineà la tavola e diffonderà un piacevole sottofondo musicale accompagnato dagli angeli che volteggiano. Perfetto per chi vuole ricreare un’atmosfera raccolta, ma d’effetto.

