Dolcetti a forma di ferro di cavallo, buonissimi e dolcissimi. Ottimi anche da fare in una versione salata. I Chifeletti sono tipici del Friuli Venezia Giulia. Facili da fare e divertenti anche per i bambini. Ingredienti per fare i chifeletti 1 chilo di patate 250 grammi di farina 30 grammi di burro 2 tuorli di […]

I Chifeletti di Carnevale, morbidi e dolcissimi: il dolcetto simpatico che i bimbi adorano scritto su Più Ricette da Redazione.

valipomponi