I cibi costosi Alba Tartufi, Caviale, Kobe e Zafferano

Caviale, tartufi e altri cibi davvero costosi

Questi brutti grumi di funghi potrebbero sembrare divertenti, ma quando vengono grattugiati o tagliati sopra la pasta o le uova, il tartufo bianco d’Alba è straordinariamente delizioso. Sono notoriamente difficili da trovare e sono molto richiesti, il che si traduce in un prezzo incredibilmente alto: in alcuni casi ti costeranno quasi $10.000 al chilo.

Il caviale in qualsiasi forma sarà costoso. Al giorno d’oggi puoi trovarlo nei supermercati, ma anche lì è fuori dalle fasce di prezzo della maggior parte delle persone. La maggior parte del caviale di storione “reale” viene venduto per ben oltre $100 l’oncia, ma il caviale più costoso al mondo si chiama caviale di Almas. Più uno storione è vecchio, più prezioso è il suo caviale, e questi storioni sono i più antichi in circolazione. Non è sempre disponibile, ma quando lo è, un chilo può essere facilmente venduto a $10.000.

Dovremmo essere grati che un po’ di zafferano faccia molta strada, perché è la spezia più costosa del mondo; solo tre di questi piccoli fili crescono su ciascuno dei crochi da cui vengono raccolti e un grammo, che contiene da 200 a 300 fili, può essere venduto da $6 a $9, di solito circa $70 l’oncia.

Kobe, la carne di manzo più pregiata al mondo, viene allevata nella prefettura di Hyogo in Giappone e le mucche ricevono notoriamente massaggi giornalieri, alimentate con birra e vivono una vita di massimo lusso. La carne risultante è estremamente ben marmorizzata con grasso più sano del solito, ed è tenera, si scioglie in bocca ed estremamente lussuosa. C’è una controparte americana meno costosa chiamata Wagyu che è simile, ma niente rivaleggia con il vero affare. Sfortunatamente è anche molto costoso: una libbra può essere venduta per più di $150 se acquistata cruda e alcuni ristoranti fanno pagare fino a $35 l’oncia.

https://truffleat.it/collections/all

https://caviareat.com/collections/all

Mata