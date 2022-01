i-cittadini-europei-chiedono-auto-meno-inquinanti

I cittadini europei chiedono norme più severe nei confronti dei costruttori di vetture. Ma non è tutto: si dicono anche disposti a pagare di più per veicoli più “green”.

È ciò che emerge da un rapporto di T&E (Transport & Environment, Federazione europea di ONG per i trasporti e l’ambiente) sulla base di un sondaggio condotto da YouGov (società internazionale che si occupa di ricerche di mercato) su ottomila persone sul territorio UE (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Romania e repubblica Ceca), che anticipa le nuove regole “Euro 7” della Commissione europea, attese in aprile, per contrastare l’inquinamento atmosferico che causa decine di migliaia di morti premature all’anno e decine di miliardi in costi sanitari.

Il 76% degli intervistati ha affermato che i produttori dovrebbero essere legalmente obbligati a ridurre le emissioni delle auto nuove per quanto tecnicamente fattibile; il 65% si dice pronto a spendere fino a 500 euro in più nell’acquisto di un auto nuova.

Per quanto riguarda l’acquisto di auto usate, invece, la metà degli intervistati dichiara di non aspettarsi che il veicolo soddisfi almeno un minimo legale di inquinamento e soltanto una piccola parte (il 12%) dichiara di non aspettarselo.

Più di tre quarti (77%) concordano sul fatto che le auto dovrebbero soddisfare i limiti minimi legali di inquinamento, indipendentemente da come, quando e dove vengono guidati.

Nel condividere i risultati dell’indagine, T & E ricorda che la riduzione dell’inquinamento atmosferico “è una priorità assoluta del Green Deal dell’UE e la Commissione sta attualmente esaminando alcune proposte su nuove norme sentendo esperti indipendenti per esaminare la migliore tecnologia disponibile”.

Il sondaggio evidenzia che in tema di auto “pulite” gli italiani assumono una posizione decisamente netta: 9 persone su su 10 trovano si aspettano che l’industria automobilistica sia obbligata per legge a ridurre le emissioni delle nuove vetture, fino a quanto sia tecnicamente fattibile. Inoltre, più di due terzi degli italiani intervistati si dice disposto a pagare fino a 500 euro in più per un’auto “green”.

“L’industria automobilistica sostiene che ridurre le emissioni delle auto sia troppo costoso quando, in realtà, costa meno di una verniciatura” osserva Carlo Tritto, Policy Officer di T&E Italia. “I cittadini vogliono che le auto siano più ecologiche possibile. Il fatto di dimostrarsi disposti a pagare di più per averle è una sfida alle case automobilistiche: non hanno più scuse per non proporre motori il più possibile puliti”.

