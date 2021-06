I clienti Amazon Prime di Roma possono fare la spesa su Amazon.it acquistando dallo store Pam PANORAMA

Lo store Pam PANORAMA si aggiunge ad Amazon Fresh nel servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di una o due ore a scelta, disponibile per i clienti Amazon Prime di Roma e zone limitrofe coperte dal servizio

Roma, 8 giugno 2021. Da oggi i clienti Amazon Prime di Roma possono scegliere il servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it anche dal supermercato Pam PANORAMA all’indirizzo www.amazon.it/PAMsupermercato o dalla shopping app di Amazon.

A Roma, e nelle zone limitrofe coperte dal servizio, i clienti Amazon Prime possono fare la loro spesa settimanale su Pam PANORAMA, trovare i propri marchi preferiti scegliendo tra più di 6.000 prodotti e ricevere la consegna della spesa in finestre di due ore o un’ora a scelta nella stessa giornata, dalle 10 alle 22, sette giorni su sette.

Con il servizio di consegna della spesa di Amazon i clienti possono scegliere la comodità della consegna in una finestra programmata di due ore, senza costi aggiuntivi o di un’ora al prezzo di 4.99€, per ordini superiori ai 50€.

Per maggiori informazioni sui servizi di consegna della spesa in giornata, e per verificare la copertura del servizio nel CAP della propria abitazione o nel punto scelto per la consegna, visitare www.amazon.it/supermercato.

Scegliere Amazon Prime è facile e conveniente. I clienti possono abbonarsi al prezzo di €3,99 al mese oppure

€36 all’anno. Per testare la qualità del servizio, i nuovi clienti hanno a disposizione un periodo di prova

gratuito di 30 giorni iscrivendosi su www.amazon.it/prime.

Ogni giorno è migliore con Amazon Prime

Amazon Prime è stato ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 200 milioni di clienti Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. I clienti Prime in Italia possono usufruire dell’accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, di più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, di contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, e risparmi incredibili con Prime Day e molto di più. Prime è stato creato per offrire consegne illimitate senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di prodotti, consegne nel weekend in alcune aree e consegne programmate. I clienti Prime possono ritirare e restituire i propri ordini con Amazon Hub, un servizio click and collect, senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime di Milano, Roma, Torino e Bergamo possono inoltre usufruire della consegna della spesa in giornata, e senza costi aggiuntivi per ordini superiori ai 50€, di prodotti alimentari di grandi marchi e di uso quotidiano, disponibili su Amazon Fresh, U2 Supermercato su Amazon.it, a prezzi convenienti. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 36€ all’anno o 3,99€ al mese e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi su amazon.it/prime.

Gli studenti universitari posso iscriversi a Prime Student con il 50% di sconto sull’abbonamento annuale a Prime, con un periodo di uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent. Grazie a Business Prime, i clienti Amazon Business, tra cui piccole imprese, grandi multinazionali, così come organizzazioni no profit e governative, possono usufruire di spedizioni Prime illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi e di altri vantaggi esclusivi. Business Prime è disponibile a partire da €36 all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a tre utenti, come componente aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o €100 all’anno che permette fino a 10 utenti. Maggiori informazioni qui: amazon.it/businessprime.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione

per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios

e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.