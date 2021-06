i-consigli-per-una-cottura-alla-griglia-ottimale-(e-super-succosa)

I nostri migliori segreti per una cottura alla griglia ottimale per ottenere carni e verdure saporite, cotte a puntino e mai secche!

La cottura alla griglia è un’ottima alternativa al barbecue. Anche se il sapore non è come quello della cottura sul fuoco, è sicuramente più veloce. Per insapore, poi, si possono aggiungere degli ingredienti particolari per rendere il tutto più sfizioso. Ecco alcuni consigli pratici per imparare a cucinare carne e verdure alla griglia esaltandone appieno i sapori e la genuinità del prodotto.

Cottura alla griglia perfetta: i consigli

Innanzitutto, quando si cucina alla griglia non bisogna mai allontanarsi dal fuoco: a volte basta un solo minuto per far bruciare tutto o per rendere asciutta e immangiabile la carne.

Innanzitutto, per renderla più tenera e allo stesso tempo saporita vi consigliamo di procedere con una marinatura iniziale. Poi, per fare in modo che la cottura sia omogenea dovrete girarla ogni due minuti e, per assicurarvi che sia tutto cotto, vi sconsigliamo di effettuare la classica incisione sulla carne altrimenti questa perderà i suoi preziosi succhi.

carne alla griglia

Se possibile, evitate di cucinare in casa, sulla griglia, la carne troppo grassa (come le salsicce di maiale) perché altrimenti riempirete di odori le stanze. Per un ambiente casalingo vi consigliamo di preferire carni magre e verdure.

Infine, accompagnate sempre le vostre pietanze con delle salsine saporite e sane per esaltare i sapori. Preferite ingredienti semplici come olio, pomodori e verdure per preparare cremine da accompagnamento.

Come fare spiedini perfetti

Infine, veniamo a un tasto dolente delle grigliate: gli spiedini che spesso sono troppo secchi, cotti male o poco saporiti. Innanzitutto, vi sconsigliamo di farli da voi, in casa, così potrete personalizzarli e renderli perfettamente in linea con i vostri gusti sin dal principio.

Quindi, se state preparando degli spiedini con le vostre mani, il consiglio è quello di evitare bocconcini troppo grossi: più saranno piccoli, meglio si cuoceranno, a meno che non vi piaccia la cottura molto al sangue. Però, calcolate che non tutti i tipi di carne si prestano: Se avete scelto pollo o maiale, infatti, è fondamentale farli cuocere alla perfezione, per evitare problemi anche gravi.

Mettete tra un tipo di carne e l’altra delle verdure come peperoni, cipolla o zucchine per renderle ancora più gustose grazie al grasso della carne.