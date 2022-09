I crocché di Peppe Guida, il trucco? Tutto sta nella scelta delle vere patate: ecco due consigli per farli buonissimi

Ingredienti per 4 persone dei Crocché

500 g di patate vecchie e gialle, lessate, schiacciate e raffreddate

Formaggio grattugiato

Caciocavallo/mozzarella/provola (o quello che avete oppure niente)

Prezzemolo tritato

Sale

Pepe, se piace

Olio per friggere

Per la panatura

Uova

Pane grattugiato

Preparazione

Prima cosa da fare prendete una pentola e riempitela di acqua: mettete nell’acqua le patate che avrete lavato in precedenza. Ci vorranno circa 30 minuti, per essere sicuri, però, affondate un coltello nelle patate stesse: quando saranno morbide allora saranno cotte. Prendete ora uno schiaccia patate e schiacciate. Aggiungete ora il formaggio, il prezzemolo e il pepe: aggiustate di sale. Mescolate bene e amalgamate tutti gli ingredienti.

Ora facciamo i crocché: prendiamo una piccola quantità di composto di patate e mettiamoci in mezzo un pezzo di caciocavallo o fior di latte. Chiudete bene e formate un crocché. La forma è quella lunga, classica.

In un piatto battiamo le uova, aggiungiamo un pizzico di sale e pepe ( il pepe se ci piace). Prendete i crocché e passateli nell’uovo e poi nel pan grattato. Prendiamo una pentolina a bordo largo e aggiungiamo abbondante olio. Friggiamo i nostri crocché e lasciamoli fino a quando saranno belli abbronzanti ( l’olio dovrà essere almeno a 170 gradi)

Consigli

– le patate più sono vecchie, più sono povere d’acqua, più sono adatte al crocchè

– potete cuocerle in forno, al micronde oppure in acqua, basta che sia bella satura di sale, così non ne assorbono molta (circa 20 g di sale per litro di acqua)

