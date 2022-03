i-danni-collaterali-della-guerra-in-ucraina:-dall’ambiente-al-blocco-degli-studi-sul-clima

Oltre a causare migliaia di morti, due milioni di profughi, aumento dei prezzi della benzina, del gas, del pane, delle patate e altri prodotti, il conflitto in Ucraina sta mietendo un’altra vittima, più silenziosa e meno visibile: l’ambiente.

Già il 25 febbraio, il giorno immediatamente successivo all’invasione dell’Ucraina, un articolo dell’Huffington Post titolava “Putin ha fatto fuori anche Greta”, volendo significare che, con la decisione di invadere, il dittatore russo ha dato un colpo quasi mortale alle battaglie ambientaliste.

A tracciare un quadro dei danni ambientali ci ha pensato il Conflict and Environment Observatory, organizzazione che monitora le conseguenze degli interventi militari per l’ambiente e le persone, che evidenzia come gli eserciti chiamati a raccolta usino ingenti quantità di carburanti, necessitano di energia e usano armi che hanno un costo ambientale per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento. In un contesto simile, monitorare i danni ambientali è fondamentale, sottolinea l’organizzazione, per proteggere i civili e per informare la risposta e il recupero.

#Ukraine reminds us how environmentally damaging war is. For 10 years, a UN process has been working to strengthen the law protecting the environment from war.

Yet our new report finds that many states are trying to weaken its outcome: https://t.co/03dPvCyt31 #PERAC #IntLaw — Conflict and Environment Observatory (CEOBS) (@detoxconflict) March 8, 2022

Nella regione sud orientale del Paese, la guerra sta portando allo stremo una situazione già difficile, legata alla storia di una regione di intensa industrializzazione e estrazione mineraria. A destare maggiore preoccupazione sono i problemi legati all’inquinamento dell’acqua, provocato dall’allagamento di miniere di carbone allagate e abbandonate; i rischi di incidenti degli impianti industriali sensibili e delle infrastrutture civili; l’inquinamento da uso di armi; lo smaltimento dei detriti; e il crollo della gestione dei rifiuti e di altri servizi ambientali. Anche gli ecosistemi e le risorse naturali della regione sono stati colpiti, con il degrado delle aree agricole e le foreste e le aree protette danneggiate da abbattimenti, incendi, attività minerarie e militari.

Per quanto riguarda l’inquinamento dell’acqua, nel sottosuolo della regione del Donbass, prima tappa della conquista russa, si snoda un reticolato di tunnel che stanno facendo sprofondare il terreno liberando sostanze chimiche che rischiano di contaminare le risorse idriche dell’intera regione.

Da non trascurare poi il fatto che il conflitto complica le le attività di controllo e di bonifica e la situazione delle acque reflue domestiche e industriali, aumentando il rischio di inquinamento del fiume Donec e aggravando una situazione già critica. Nel 2016, 55 bacini idrici su 66 erano considerati non potabili e, in tre casi, i livelli di radiazione registrati erano al di là dei limiti di sicurezza.

La Banca mondiale, già nel 2015, aveva evidenziato la vulnerabilità e dei rischi della parte orientale dell’Ucraina, nella quale si contano tra l’altro oltre 170 impianti chimici ad alto rischio e più di un centinaio di siti in cui vengono usati materiali radioattivi. Una situazione aggravata da quasi 9 anni di conflitti e dall’attuale intervento militare russo. Situazione ribadita nel 2018 da alcuni scienziati ucraini certi che l’intera zona fosse esposta ai medesimi rischi a cui sono state esposte Chernobyl e l’area limitrofa.

Le conseguenze ambientali del conflitto, pure se in modo indiretto, si ripercuotono anche a migliaia di chilometri. A prescindere dalla latitudine, come sottolinea sempre il Conflict and Environment Observatory, i danni ambientali e per la salute umana saranno tangibili per diversi anni dopo il cessate il fuoco.

Ma i danni dell’invasione russa non si limitano alla sola regione dell’Ucraina o a qualche migliaia di chilometri dai suoi confini.

Bisogna tener presente che l’Ucraina, pur rappresentando il 6% del territorio del continente, ne possiede il 35% in termini di biodiversità, già provata dai problemi ambientali degli ultimi anni e ulteriormente danneggiata dall’inizio della guerra, tra incendi boschivi e a impianti petroliferi.

Un altro effetto collaterale del conflitto è quello di aver impedito l’avvio di una missione condotta da un consorzio globale di scienziati, tra i quali anche diversi russi, per studiare e monitorare il permafrost in tutta la zona artica, che avrebbe fornito dati vitali per comprendere come sta cambiando il clima. La Russia, che rappresenta circa la metà delle terre artiche, non può quindi essere area di studio ed è diventata teatro di attività dannose per l’ambiente che rimangono incontrollate, andando a incidere ulteriormente sugli effetti del cambiamento climatico.

“Una campagna di rilevazioni sul permafrost sottomarino nel margine siberiano, condotta insieme con i colleghi dell’università di Stoccolma e del Politecnico di Tomsk era già stata programmata per il 23 marzo, ma è stata cancellata per via del conflitto”, spiega Tommaso Tesi, ricercatore all’Istituto di Scienze Polari di Venezia e componente del team italiano. Al momento, della missione che da anni tiene sotto controllo il livello dell’oceano e la quantità di gas che si sta sprigionando, non si sa nulla. Tutta la centrale delle rilevazioni è infatti territorio russo.

L’articolo I danni collaterali della guerra in Ucraina: dall’ambiente al blocco degli studi sul clima proviene da The Map Report.