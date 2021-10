i-dettagli-che-(forse)-vi-siete-persi-in-venom:-la-furia-di-carnage

ATTENZIONE: spoiler su Venom: La furia di Carnage

Nelle sale dal 14 ottobre, Venom: La furia di Carnage è il sequel in cui Tom Hardy torna a interpretare il giornalista spiantato Eddie Brock, il quale ormai convive ormai con il simbionte alieno Venom. Ormai i due, pur non sopportandosi, formano una fondamentale coppia di antieroi. Il secondo film che li vede protagonisti, nonostante qualche difetto chiassoso, è importante perché si inserisce ancora più compiutamente all’interno dei destini non solo dei film Sony-Marvel ma anche del Marvel Cinematic Universe più in generale. Sono molti, infatti, i riferimenti ai fumetti e agli altri personaggi supereroistici che popolano la pellicola, ma soprattutto c’è una tanto attesa e chiacchierata scena post-credits che cambierà di sicuro le sorti dei film a venire. Vediamo tutto nel dettaglio:

Le origini di Kasady

Il film introduce come villain principale Carnage, ovvero la creatura mostruosa che nasce dall’infezione di parte di Venom di un serial killer di nome Cletus Kasady (Woody Harrelson). L’origin story di questo macabro assassino, che abusato dai suoi familiari li ha uccisi tutti, è molto simile a ciò che accade nei fumetti. L’unica differenza è che in origine Kasady era mandato in un riformatorio chiamato St. Estes Home for Unwanted Children, mentre nei fumetti era semplicemente St. Estes Home for Boys, quindi rivolto esclusivamente ai maschi. Il cambio è motivato dalla necessità di introdurre il personaggio dell’amata Frances Barrison.

Mutanti?

A muovere la furia finale di Carnage c’è appunto la volontà di ricongiungersi con l’amata Frances e vendicarsi di coloro che li hanno divisi. Frances Barrison (Naomie Harris), nota anche col nome di Shriek, è qui descritta con una giovane donna in cui si aggrava gradualmente una “mutazione”: è infatti in grado di generare potentissime onde soniche dalla bocca (anche se nei fumetti ha anche l’abilità di volare e di manipolare la mente altrui). Il fatto che venga portata via per i suoi poteri e rinchiusa in una prigione assieme ad altri individui come lei fa subito pensare agli X-Men: anche se si trattasse di un’allusione, è difficile che qui gli autori abbiano voluto introdurre anche solo superficialmente i più famosi mutanti, visto che tecnicamente i diritti degli X-Men sono di Marvel-Disney, mentre quelli di Shriek (come tutti i personaggi introdotti originariamente nei fumetti di Spider-Man) appartengono ancora alla Sony, che produce questo film.

Ravencroft

Shriek viene appunto condotta a Ravencroft, una struttura di massima sicurezza a metà strada fra il manicomio e la prigione. Si può dire che questo luogo, introdotto per la prima volta nel 1991 in un numero di Spectacular Spider-Man, sia una specie di equivalente dell’Arkham Asylum di Batman però nei fumetti Marvel. Sempre nei fumetti Ravencroft è fondamentale per la storia di Carnage, che qui viene rinchiuso e curato dalla dottoressa Camille Pazzo (interpretata nel film da Sian Webber); sempre da qui Carnage fugge e, facendo ciò, incontra e porta con sé Shriek, formando una specie di famiglia degenere di assassini. In questo secondo capitolo di Venom la prigione ha un ruolo se vogliamo secondario ma non è detto che possa ritornare in futuro.

Il cameo di Stan Lee

Da sempre nei film legati ai fumetti Marvel c’è la tradizione dei cameo di Stan Lee: dopo la sua morte avvenuta nel 2018, registi e sceneggiatori devono trovare dunque modi più fantasiosi per farlo comparire nelle varie pellicole. In Venom: La furia di Carnage dovete aguzzare la vista per vedere il suo volto comparire sulla copertina di una rivista esposta sul bancone di Mrs. Chen, la proprietaria del minimarket frequentato da Eddie e Venom. Lee aveva fatto in tempo a registrare il suo cameo nel primo Venom, nei panni di un passante che porta a spasso un cane e dà un consiglio sentimentale allo stesso Eddie.

La responsabilità

Proprio in una scena in cui Eddie e Venom litigano nel negozio di Mrs. Chen, il simbionte pronuncia una frase apparentemente casuale ma che non può non far suonare qualche campanello: “La responsabilità è per i mediocri“, dice l’alieno. Ovviamente è una manipolazione della famosa frase dello zio Ben: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità“. C’è un altro momento in cui si delinea un rapporto ironico con Spider-Man: mentre sta scrivendo un messaggio a Eddie, Kasady nota un ragno sulla scrivania e lo schiaccia proprio sopra alla cartolina. Che sia un indizio sul fatto che i rapporti futuri fra Venom e l’Uomo ragno saranno burrascosi come nei fumetti?

I Protettori letali

Un altro elemento che ha colpito l’attenzione dei fan più appassionati è quando Venom cerca di trovare un nome per l’eroico gruppo, formato da lui, Eddie, Anne (Michelle Williams) e Dan (Reid Scott), che vuole opporsi a Carnage. L’alieno propone il nome di “Protettori letali“, e lo ribadisce anche successivamente quando si accorge che Kasady e Carnage non condividono lo stesso legame simbiotico che hanno lui ed Eddie. Non è ovviamente un’espressione casuale, in quanto fa riferimento al titolo di una miniserie di fumetti apparsa nel 1993, nella quale appunto Venom abbandona il ruolo di villain distruttore per incarnare quello di vero e proprio antieroe, lasciando fra l’altro New York per San Francisco, dove sono appunto ambientati i due film a lui dedicati. A proposito di nomi importanti, non sarà sfuggito ai più che i nomi delle galline che Venom fa adottare a Eddie sono Sonny e Cher, come il duo musicale che negli anni Sessanta la diva del pop aveva con il suo ex marito Sonny Bono.

Il futuro di Mulligan

Nella lunghissima e concitata battaglia finale, uno dei personaggi che se la vede peggio è il detective Patrick Mulligan (Stephen Graham). Lo vediamo per la prima volta da giovane mentre tenta di fermare la fuga di Shriek, rimanendo parzialmente sordo per via delle urla di lei; molti anni dopo la donna vuole vendicarsi e lo lascia quasi morto, impiccandolo. Prima della fine del film, però, vediamo che Mulligan è ancora vivo, ma apre gli occhi stranamente illuminati di blu e pronuncia la parola “Mostro”. Pare evidente che nei prossimi capitoli il personaggio potrebbe abbracciare del tutto la sua controparte dei fumetti, che a un certo punto diventa Toxin, un altro simbionte derivato da Carnage che agirà come un altro antieroe, costantemente monitorato da Venom che vede in lui una minaccia e un rivale.

Arriva Nightmare?

I fan dalla vista più acuta hanno individuato un’ulteriore pista per comprendere quello che accadrà nei prossimi film: sempre Mulligan nel corso del film sta leggendo un numero del Daily Bugle (vedi anche sotto) e prima di appallottolarlo si riesce a leggere un titolo che recita: “Avengers Lose to Nightmare” (Gli Avengers sconfitti da Incubo). Se da una parte potrebbe essere la solita fake news in piena tradizione Daily Buggle, dall’altra si potrebbe trattare appunto di un sottile indizio: Nightmare/Incubo è un villain creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1963, una delle prime incarnazioni maligne affrontate nei fumetti da Spider-Man ma che sfiderà anche Doctor Strange e Ghost Rider. Ha un legame profondo anche con Morbius, che userà come esca per entrare nel corpo di Strange, e non è da escludersi che potrebbe essere introdotto o accennato quindi nel prossimo film con Jared Leto o che comunque possa diventare una specie di avversario comune per questo mini-universo creato attorno a Spider-Man, Venom e altri personaggi affini.

La scena post-credits

Di mini-universo si può parlare, infatti, proprio a partire della scena post-credits che così tanto scalpore ha fatto nelle ultime ore. Nel loro buen retiro dorato, Eddie e Venom si ritrovano, dopo un improvviso bagliore esterno, catapultati in una stanza d’albergo dove vedono un’edizione televisiva del Daily Bugle con J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) in cui si parla dello Spider-Man interpretato da Tom Holland (da notare che il logo del Daily Bugle visto in Venom 2 è identico a quello dei film di Sam Raimi, mentre nell’Mcu Jameson conduce un programma tv: si tratta dunque già da questo di due realtà parallele). Viene da credere che i due protagonisti siano stati catapultati nel mondo di Spider-Man/Holland e quindi siano entrati in qualche modo nel Marvel Cinematic Universe: la causa di ciò potrebbe essere l’incantesimo che scatena il multiverso, quello praticato da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) che abbiamo visto già nel trailer di Spider-Man: No Way Home. Quando quest’ultimo film arriverà nelle sale il prossimo dicembre probabilmente avremo qualche risposta in più, di certo i destini di Venom e Spider-Man si incroceranno presto. Difficile capire come andrà, anche se le premesse con Venom che definisce Peter Parker “appetitoso” non sono delle migliori.

The post I dettagli che (forse) vi siete persi in Venom: La furia di Carnage appeared first on Wired.