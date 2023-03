i-diritti-dei-bambini-a-crescere-in-un-ambiente-sano-e-sostenibile

Come si collegano i diritti dell’infanzia all’ambiente e al cambiamento climatico? Come influiscono e cosa devono fare i governi al fine di garantire che tali diritti siano rispettati? Se ne occupa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia con un importante accordo preso dagli Stati a tutela dei diritti dell’infanzia, tramite un comitato sui diritti dei bambini costituito da 18 esperti di ogni parte del mondo in materia di diritti dell’infanzia, che si riunisce 3 volte all’anno a Ginevra con questo obiettivo: fornire raccomandazioni a ciascun Paese su come promuovere tali diritti. Il progetto è visionabile a questo link.

Il comitato sta creando una guida per i governi (“Commento/Consultazione generale”) anche al fine di spiegare gli enormi sforzi che i bambini e i giovani stanno facendo globalmente per difendere il loro diritto a un ambiente sano e sostenibile. La prima bozza è pronta e questa versione è pensata per i bambini, i quali chiedono ai governi di essere protetti e di agire ora perché il danno ambientale è una minaccia urgente e globale: soprattutto per loro. 7.416 i bambini e i giovani di 103 Paesi che hanno contribuito a dar forma a questa prima bozza, condividendo opinioni e riflessioni tra il 31 marzo e il 20 giugno 2022: il loro status di difensori dei diritti umani dovrebbe essere riconosciuto e le loro richieste di misure urgenti e decisive per affrontare il danno ambientale globale dovrebbero essere soddisfatte e realizzate. Un ambiente pulito, sano e sostenibile è necessario per il pieno godimento di un’ampia gamma di diritti dei bambini: tra cui vita, sopravvivenza, salute, istruzione, alloggio, cibo, acqua e servizi igienico-sanitari, riposo, gioco, protezione dalla violenza e dallo sfruttamento. Al contrario, il degrado ambientale influisce negativamente sul godimento di questi diritti, in particolare per gruppi specifici di bambini, compresi i bambini con disabilità, bambini dei popoli indigeni e bambini che lavorano in condizioni pericolose.

Tutti i tipi di danno ambientale possono avere effetti negativi, diretti e indiretti sui bambini, e in futuro nuove sfide ambientali potrebbero sorgere, ad esempio legate allo sviluppo tecnologico ed economico e ai cambiamenti sociali. In quanto titolari di diritti, i bambini possono pretendere protezione dalle violazioni dei loro diritti derivanti da danni ambientali ed essere riconosciuti e pienamente rispettati come cittadini attivi. L’esercizio dei diritti dei bambini alla libertà di espressione e associazione, all’informazione e all’istruzione, oltreché all’ascolto, può portare a politiche ambientali più rispettose dei diritti.

Sono 4 i concetti chiave del commento n.26:

1) sostenibilità ambientale (i governi devono considerare i bisogni specifici di bambini e adulti quando prendono decisioni, e devono bilanciare lo sviluppo economico e sociale con la protezione dell’ambiente)

2) equità intergenerazionale (i diritti e gli interessi delle attuali generazioni non devono ledere quelli delle generazioni future)

3) dati scientifici attendibili (i governi devono basare le loro decisioni sulle evidenze scientifiche)

4) principio di precauzione (i governi devono prendere decisioni considerando di proteggere i bambini dai rischi, anche se non sono conosciuti del tutto gli effetti)

Per fare tutto questo, gli Stati dovrebbero: identificare le vulnerabilità dei bambini legate al clima, migliorare la “resilienza climatica” dei quadri giuridici e istituzionali e garantire piani nazionali di adattamento, oltre che politiche sociali, ambientali e di bilancio capaci di affrontare le vulnerabilità legate al clima, aiutando così i bambini ad adattarsi agli effetti inevitabili del cambiamento climatico (ad esempio rafforzando i sistemi di protezione dell’infanzia in contesti a rischio, garantendo un adeguato accesso all’acqua, ai servizi igienico-sanitari e all’assistenza sanitaria, ad ambienti scolastici sicuri e rafforzando le reti di sicurezza sociale).

Le misure di adattamento dovrebbero mirare sia agli impatti a breve che a lungo termine, come quelli volti a sostenere i mezzi di sussistenza e sviluppare sistemi sostenibili di gestione dell’acqua.

Le misure necessarie per proteggere i diritti dei bambini alla vita e alla salute da minacce imminenti, come condizioni meteorologiche estreme e inondazioni, dovrebbero includere l’istituzione di sistemi di allerta precoce e di notifica dei rischi, e l’aumento della sicurezza fisica e della resilienza delle infrastrutture, comprese la scuola, l’acqua, i servizi igienico-sanitari e la sanità infrastrutture.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione, il comitato chiede poi azioni collettive accelerate per utilizzare la ristretta finestra temporale delle opportunità al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Gli Stati che contribuiscono al maggiore carico di emissioni devono inoltre avere maggiori obblighi per contribuire agli sforzi di mitigazione, che a loro volta dovrebbero essere basati sulle evidenze scientifiche disponibili, possedere la “massima ambizione possibile” ed essere regolarmente rivisti per garantire un percorso verso basse emissioni di carbonio in modo da prevenire danni ai bambini, fondarsi sui principi di equità e responsabilità comuni.

Gli Stati hanno la responsabilità individuale di mitigare i cambiamenti climatici al fine di adempiere ai loro obblighi ai sensi della Convenzione e del diritto ambientale internazionale.

Infine, gli Stati dovrebbero adottare misure per ridurre le emissioni ora, e prendere in considerazione l’interruzione degli incentivi finanziari o degli investimenti in attività e infrastrutture che non sono coerenti con percorsi a basse emissioni di gas serra, siano essi intrapresi da attori pubblici o privati e questo come misura di mitigazione per prevenire ulteriori danni e rischi. Ancora, gli Stati dovrebbero richiedere alle imprese di condurre valutazioni di impatto ambientale e climatico.

