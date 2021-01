i-donatori-avis-sfidano-l’inverno,-un-successo-l’ultima-donazione:-le-prossime-date

Si è svolta nella giornata di domenica scorsa l’ultima raccolta sangue di gennaio, organizzata della sezione Avis ceccanese. È andata in scena la “Festa della solidarietà” nella sede di via Boschetto, dove si sono presentati ben 23 donatori. Sono state raccolte in totale 22 sacche di sangue e la giornata ha visto grande impegno e gioia per chi ha scelto di partecipare. «È stata l’ennesima bella donazione – commenta con soddisfazione il presidente Daniele Panella -. Abbiamo raggiunto un bel risultato e guardiamo con fiducia anche le prossime donazioni. Sono stati tutti bravissimi a sfidare il freddo e il maltempo pur di esserci e al termine siamo andati tutti a casa felici. Torneremo ad accogliere i nostri donatori domenica 14 febbraio.

Sarà una donazione a tema per la giornata di san Valentino, una festa degli innamorati solidale che celebreremo a modo nostro».

Il calendario dell’Avis ceccanese resta fitto per le prossime donazioni e non mancherà occasione di partecipare per chiunque voglia esserci. Durante il mese di febbraio è prevista una giornata di festa anche per sabato 27. A marzo, ugualmente, un doppio appuntamento: lunedì 9, con una donazione in concomitanza della Festa della donna, mentre mercoledì 17 si festeggerà il trentennale di attività dell’associazione a Ceccano. Il programma delle donazioni, per adesso, si ferma al sabato di Pasqua, che cade il prossimo 3 aprile. Nonostante la ricchissima agenda piena di appuntamenti, è sempre bene prenotare.

Le donazioni, infatti, avvengono con una rigida turnazione in modo da permettere a tutti di rimanere al sicuro e ben distanziati nel rispetto delle misure anti-Covid. Intanto, la donazione prevista per il giorno di San Valentino è già al completo. Per prenotarsi la modalità resta la stessa: un messaggio su Whatsapp al numero 328-7854848.