i-due-parametri-da-tenere-sotto-osservazione-per-prevedere-il-rischio-covid-19-grave

Lo conferma uno studio americano: ipossiemia e tachipnea (aumento della frequenza respiratoria) al momento del ricovero aumentano fino a 4 volte i rischi di decesso. Risultati che ci ricordano l’importanza di un monitoraggio attento delle condizioni dei pazienti con sintomatologie lievi

Per molti pazienti, Covid-19 è un’infezione banale, non molto diversa da un raffreddore o una comune influenza. Per altri, lo sappiamo, è una malattia drammatica e letale. Riconoscere tempestivamente chi sta peggiorando verso uno stadio più grave è quindi fondamentale per garantire loro le migliori chance di sopravvivenza. Ma come si fa? Ad aiutarci sono due indicatori facilmente misurabili a casa: ossigenazione del sangue e frequenza respiratoria. A ricordarcelo è uno studio dell’Università di Washington, pubblicato sulla rivista Influenza and Other Respiratory Viruses.

Come ricordano gli autori dello studio, il protocollo utilizzato nei pazienti ospedalizzati, che prevede il ricorso a ossigeno terapia e corticosteroidi (desametasone) in caso di bassa ossigenazione del sangue, si è dimostrato realmente efficace nel ridurre la mortalità di Covid 19. E iniziare la terapia ai primi segni di peggioramento clinico offre le migliori chance di guarigione. Le linee guida americane però non aiutano a massimizzare l’accesso precoce alle cure, perché consigliano di cercare assistenza medica unicamente in presenza di sintomi evidenti, come problemi nella respirazione o dolore toracico, che nel caso di Covid 19 possono presentarsi in ritardo, quando l’ipossiemia (la scarsa ossigenazione del sangue) ha già raggiunto livelli preoccupanti.

Nello studio i ricercatori di Washington hanno quindi seguito il percorso ospedaliero di oltre mille pazienti ricoverati per Covid in due grandi ospedali universitari americani tra marzo e giugno dello scorso anno, per valutare che impatto hanno i parametri clinici dei pazienti al momento del ricovero sulle loro chance di sopravvivenza. Guardando ai 197 pazienti deceduti in questo arco di tempo, hanno confermato che ossigenazione del sangue e frequenza respiratoria sono due parametri strettamente collegati alla mortalità: un livello di ossigenazione pari o inferiore a 91% al momento del ricovero aumenterebbe infatti tra 1,8 e 4 volte il rischio di decesso, mentre una frequenza del respiro pari o superiore a 23 respiri al minuto aumenterebbe i rischi di 1,9 – 3,2 volte. Nessun altro parametro clinico registrato al momento del ricovero è risultato invece statisticamente significativo per valutare le probabilità di sopravvivenza dei pazienti.

“Nelle fasi iniziali della malattia la maggior parte dei pazienti Covid non ha problemi a respirare, possono avere livelli di ossigeno nel sangue molto bassi, ed essere comunque asintomatici”, commenta Nona Sotoodehnia, cardiologa dell’università di Washington che ha coordinato la ricerca. “Se i pazienti seguono le attuali linee guida, e chiedono aiuto solamente quando sviluppano problemi evidenti di respirazione, perdiamo quindi l’occasione di intervenire precocemente con le terapie salvavita attualmente disponibili”.

Questo, ovviamente, per quanto riguarda gli Stati Uniti. In Italia le indicazioni del ministero della Salute prevedono un monitoraggio attento delle condizioni dei pazienti da parte del medico di famiglia, e la valutazione dell’evoluzione della malattia basata proprio su parametri come l’ossigenazione del sangue e la frequenza del respiro, per valutare il ricovero o il ricorso alle terapie domiciliari, che (dove disponibili) prevedono l’utilizzo di ossigenoterapia e desametasone in caso di probabile peggioramento verso una forma grave di malattia. I risultati della ricerca non devono quindi stupirci, ma possono essere utili per ricordarci di tenere sotto mano un pulsossimetro, strumento che ormai tutti dovrebbero avere nell’armadietto dei farmaci, accanto a disinfettanti, cerotti e termometro.