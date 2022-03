i-fatti-vostri,-gaffe-di-salvo-sottile,-si-rivolge-a-emanuela-aureli-e-…

È andata in onda nella giornata di ieri, martedì 1 marzo 2022, una particolare puntata de I Fatti Vostri che si è aperta con una gaffe fatta dal conduttore Salvo Sottile e che ha coinvolto nello specifico Emanuela Aureli. In realtà al momento in pochi sembrerebbero essersene accorti ma nelle ore successive se ne è poi parlato sul web.

Gaffe di Salvo Sottile a I fatti vostri

I Fatti Vostri è una delle trasmissioni più seguite di Rai 2. Diversi sono gli argomenti trattati e nello specifico si parla di cultura ed attualità ma anche intrattenimento. A condurre sono Anna Falchi e Salvo Sottile, ed ecco che proprio quest’ultimo nel corso della puntata andata in onda ieri si è reso protagonista di una gaffe di cui si è tanto parlato nelle ore successive. La puntata si è nello specifico aperta con una sigla molto particolare ovvero il brano ‘Un bacio a mezzanotte’ del Quartetto Cetra. Il conduttore Salvo Sottile dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio ha quindi deciso di ringraziare l’orchestra guidata dal maestro Stefano Palatresi. Insieme al maestro e alle coriste a eseguire il brano è stata anche la nota imitatrice Emanuela Aureli che però Salvo Sottile ha chiamato “Arcuri“. Sicuramente si è trattato di un piccolo lapsus per il conduttore dettato anche dalla tensione per quanto in questi giorni sta accadendo in Ucraina.

Puntata molto particolare de I fatti vostri

Quella andata in onda nella giornata di ieri, 1 marzo 2022, è stata una puntata molto particolare de I Fatti Vostri. La puntata in questione ha infatti avuto inizio con un’ora di ritardo e proprio per tale motivo tanti argomenti non sono stati affrontati e diverse rubriche non sono state mandate in onda. Tra queste anche quella legata alle previsioni dell’ oroscopo del giorno effettuate da Paolo Fox.

L’appello di Salvo Sottile ai telespettatori: “C’è bisogno dell’aiuto di tutti”

Salvo Sottile inoltre non ha perso l’occasione per invitare i telespettatori ad aiutare la popolazione Ucraina in questo momento di forte dolore causato dalla guerra. Nello specifico il conduttore ha chiesto ai telespettatori di aiutare l’Unicef, l’Agenzia ONU per i Rifugiati e la Croce Rossa Italiana. “C’è bisogno dell’aiuto di tutti” , ha affermato il conduttore. Per poter effettuare tali donazione sarà possibile inviare un sms da cellulare al numero 45525 donando 2 euro oppure chiamando da rete fissa sarà possibile donare 5-10 euro.