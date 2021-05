i-film-da-non-perdere-del-19°-florence-korea-film-fest

Dal 21 al 28 maggio la kermesse fiorentina che celebra il cinema coreano propone un centinaio tra film recenti e capolavori della Hallyu, la nouvelle vague coreana

Ci voleva l’Oscar per miglior film a Parasite di Bong Joon-ho dell’anno scorso e quello come miglior attrice non protagonista a Yoo Yeon-jeong in Minari per attirare l’attenzione del grande pubblico verso il cinema coreano. Il Florence Korea Film Fest – che si tiene in forma fisica dal 21 al 28 maggio a Firenze e online su Mymovies.it – lo celebra da quasi vent’anni, sulla scia della Hallyu (la nouvelle vague coreana), la renaissance artistica del Paese avvenuta a partire da fine Millennio (in coincidenza con lo sfiorire del cinema di Hong Kong) che ha permesso a cineasti come Park Chan-wook (Joint Security Area, Thirst, Bad Boy) Bong Joong-ho (Mother, Memories of Murder, Parasite), Jang Jin (Guns and Talks), Kim Jee-woon (The Foul King, A Bittersweet Life, The Good, The Bad and The Weird, I Saw the Devil), Lee Myung-se (Nowhere to Hide, Duelist) e Kim Ki-duk (L’isola, Bad Guy, Pietà) di realizzare alcuni dei film più potenti degli ultimi trent’anni.

Orizzonti coreani, la sezione principale del festival dedicata alle produzioni più recenti, presenta un programma eterogeneo che spazia dal cinema impegnato (Samjin Company English Class) al dramma politico sociale (Best Friend), dall’action (Steel Rain 2: Summit) al thriller (Intruder), dalla commedia romantica (New Year Blues) al romance (Josee) più malinconico, dal poliziesco (The Day I Die: Unclosed Case) al legale (Innocence), produzioni che testimoniano quanto la Corea del Sud sia diventata una Hollywood in miniatura in grado di spaziare tra i generi più diversi.

Tra i film inediti più rappresentativi della cinematografia recente del paese orientale presentati dal festival fiorentino, Samjin Company English Class. Sorta di Erin Brockovich asiatica, vincitrice dei 57th Baeksang Arts Awards (gli Oscar coreani), questa commedia al femminile con la statuaria Esom di Scarlet Innocence ambientata nel 1995 affronta due temi spinosi per la società coreana: la fallocrazia che impera soprattutto negli ambienti di lavoro e la corruzione di grandi aziende e delle istituzioni. Un trio di impiegate scopre che i propri capi insabbiano la verità circa i rifiuti tossici responsabili di malori e decessi in una sperduta provincia e con una serie di espedienti brillanti raccolgono le prove per denunciarli.

Steel Rain 2: Summit è altrettanto emblematico dei tentativi del cinema coreano di cimentarsi coi blockbuster hollywoodiani; riunisce gli attori del primo capitolo (action adrenalinico incentrato sugli sforzi di un soldato nordcoreano e di un poliziotto di Seoul di salvare il dittatore di Pyonyang da un golpe) campione d’incassi, in ruoli differenti. Un colpo di stato militare innescato proprio durante il summit tra i leader delle due Coree e il presidente degli Usa rischia di far scoppiare una guerra nucleare. I tre presidenti, segregati nella parte centrale del film nello spazio angusto di un sottomarino mentre il resto del mondo vive una crisi internazionale, trasformano Steel Rain 2 in una commedia esilarante e criticissima dell’America che vede il trio – una versione del leader supremo Kim Jong-un colta e tutto sommato ragionevole (Yoo Yeon-seok di Mr Sunshine), un emulo di Trump volgare e venale (Angus MacFadyen) e un primo ministro coreano esasperato dalle baruffe degli altri due (Jung Woo-sung di The Divine Move) – confrontarsi su pregiudizi e incomprensioni.

Infine, New Year Blues, versione coreana delle commedie romantiche corali alla Love Actually di cui i britannici sono maestri, è la terza pellicola che sembra studiata per conquistare il mercato occidentale, grazie al suo intreccio di storie incentrate su quattro giovani coppie in fasi diverse delle rispettive relazioni sentimentali: un agente di viaggio che sta per sposare la fidanzata cinese, un campione di snowboarding della Paraolimpiadi (il talento emergente Teo Yoo, attore tedesco di genitori coreani lanciato da Arthdal Chronicles e ospite del festival) con una relazione matura con una botanica, un poliziotto attratto dalla donna che deve proteggere e una fanciulla scaricata dal fidanzato che scappa in Argentina dove incontra un irresistibile connazionale (lo Yoo Yeon-seo di Steel Rain 2).

Quest’anno il festival aggiunge una sezione intitolata New Korean Cinema dedicata ai film prodotti da fine anni ’90 al primo decennio degli anni Duemila che costituiscono il picco del cinema coreano, fondamentali per comprendere i motivi per cui i capolavori della Hallyu giustificano la fama de cinema coreano tra i migliori del mondo. Dal gangster movie in salsa bromance Friend (con il Jang Dong-gun dei seminali Nowhere to Hide e Taegukgi) al film esordio del Bong Joon-ho di Parasite Barking Dog Never Bite al teso Jsa – Joint Security Area di Park Chan-wook ambientato ai confini della zona demilitarizzata tra le due Coree, all’audace The Good Lawyer’s Wife di Im Sang-ho con Moon So-ri, attrice omaggiata con una retrospettiva a lei dedicata dal festival accanto all’omaggio a Kim Ki-duk, forse il regista coreano più famoso di sempre.

Scomparso lo scorso anno, viene celebrato dal festival con alcuni dei suoi film meno conosciuti. È l’occasione per immergersi nella parte del cinema coreano più controverso, violento, disturbante, lirico, tragico e romantico: da non perdere, gli alienanti Real Fiction e The Coast Guard, e i perversamente romantici Wild Animals e Bad Guy. Quest’ultimo, malata, morbosa, deviata storia d’amore tra un pappone muto (Cho Jae-Hyun, attore feticcio di Kim) e disperatamente innamorato e la virginale studentessa che ha spinto alla prostituzione, è da annoverare tra i capolavori cinematografici del panorama mondiale, ma prodotto quando (era il 2001) gli elettori dell’Oscar e il resto del pianeta non avevano ancora capito il valore di questo film maker e dei suoi colleghi.