i-fonzies,-preparati-in-casa-in-poche-mosse:-croccanti-come-gli-originali.-ecco-il-giusto-procedimento

Fonzies fatti in casa: buoni e facilissimi da preparare. Per merende sane e gustose

Ingredienti per i Fonzies fatti in casa

250 gr di patate fresche

50 gr di fecola di patate

200 gr di farina di mais

240 ml di acqua

160 gr di formaggio grattugiato ( parmigiano)

pizzico di sale

pizzico di zucchero

Un cucchiaino di lievito in polvere

Un cucchiaio Olio Evo

Procedimento

Il procedimento non è complicato: la prima cosa da fare sarà quella di bollire le patate con la buccia. Fate quindi bollire l’acqua e una volta portata ad ebollizione ponete all’interno le patate. Fatele ammorbidire lasciandole all’interno per almeno una quarantina di minuti ( anche se dipende dalla buccia).

Scolatele e ancora senza sbucciarle schiacciatele: aggiungete la fecola di patate, la farina di mais e l’acqua. Mescolate bene e aggiungete il sale e lo zucchero. Continuate a mescolare e a cascata mettete il formaggio e poi il lievito.

A questo punto aggiungete l’olio e impastate il composto. Continuate a farlo: deve diventare omogeneo. Fatto questo avvolgiamo il composto in una pellicola e lasciamo riposare per una quarantina di minuti.

Cominciamo a spezzettare l’impasto formiamo delle striscioline che poi andremo a spezzettare. Ogni strisciolina la intingete nel formaggio grattugiato e poi la mettete su una teglia con della carta forno.

La cottura

Cuocete poi le patatine a 200 gradi per 15 minuti aggiungendo un filo d’olio. Appena sfornate, le ricopriamo con altro parmigiano e poi le lasciamo raffreddare prima di mangiarle.

La croccantezza

Il procedimento per i Fonzies non è difficile, anzi. L’unica differenza che potrete trovare sarà quella finale: il sapore sarà sicuramente simile, più genuino, ma la croccantezza non la potremo assicurare.

Perché? Semplice, è una questione di procedimento industriale, o meglio di Estrusione. Un processo industriale che darà più croccantezza agli alimenti. Come ovviare? Se si possiede una friggitrice ad aria oppure friggere le nostre patatine. Un altro modo sarebbe quello di sostituire le patate fresche con quelle in polvere.

