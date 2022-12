Facciamo un salto fuori dal nostro Paese ( stupendo e ricco di tradizione gastronomica) per andare a scoprire un dolce molto popolare in Svezia, in terra lontana e climaticamente fredda. Ogni 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia in quasi tutte le case e pasticcerie si fanno Lussekatter. Andiamo ora a vedere come si cucina questa ricetta semplice che potete fare insieme ai vostri piccoli chef tra i fornelli della vostra cucina di casa.

Ingredienti ( per 10 persone circa)

200 gr burro

400 ml latte intero

q.b. sale

30 gr zafferano

50 gr lievito di birra

900 gr farina tipo 00

200 gr zucchero

q.b. uva sultanina, uvetta, uva secca, uva passa

2 uovo

Preparazione dei gatti di Santa Lucia

Per prima cosa prendiamo un pentolino e fondiamo il burro delicatamente a fuoco dolce. Aggiungiamo quindi il latte lo zafferano ( lo potete trovare in polvere nei supermercati o nei negozi di alimentari). Portiamo quindi ad ebollizione. Togliamo dal fuoco e versiamo il tutto in una ciotola dove abbiamo metto il lievito. Mescoliamo e facciamo sciogliere il lievito.- Aggiungiamo ora tutti gli altri ingredienti compreso l’uovo e l’uvetta. Ovviamente l’uvetta la aggiungete a gusto vostro.

Dobbiamo ottenere una sorta di pasta molto morbida ( non deve essere appiccicosa). Una volta fatta la pastella lasciatela riposare per circa 40 minuti coperta da un panno. Fatto questo prendiamo la nostr pasta e facciamo tanti pezzi che poi dovranno essere modellati. Ogni pezzo dovrà poi essere modellato e creata una striscia lunga. Dopo fatta la striscia dovrete formare un 8 attorcigliando da una estremità verso destra e dall’altra estremità verso sinistra. Dopo aver fatto il vostro 8 mettete due acini di uvetta come se doveste formare due occhi. Fate riposare altri 40 minuti e poi spennellate con l’uovo sbattuto. Infornate a 250 gradi per 10 minuti.

I Gatti di Santa Lucia, dolcetti facili e gustosi preparati con pochi ingredienti scritto su Più Ricette da Redazione.

