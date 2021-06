i-genitori-di-fedez-cosa-fanno-nella-vita?-retroscena-da-brividi-rivelato-dal-rapper

Sapete cosa fanno nella vita i genitori di Fedez? Il retroscena rivelato dal rapper non tutti lo conoscono: ecco di che si tratta.

Conoscete i dettagli sulla famiglia di Fedez? Ecco cosa fanno i genitori, non tutti lo sanno

Fedez e Chiara Ferragni formano una delle coppie più chiacchierate in Italia ma non solo. Sono conosciuti in tutto il mondo: l’imprenditrice digitale è una delle più famose nel suo campo, a livello mondiale! Dal loro matrimonio sono nati Leone e Vittoria: tutti e quattro formano una famiglia davvero splendida. Nati da meravigliose famiglie, Federico e Chiara vivono in un clima pienamente sereno: sapete cosa fanno i genitori del noto rapper? Vi sveliamo qualche dettaglio!

Fedez è nato a Milano, nel 1989, ed è cresciuto a Buccinasco. Il celebre rapper è figlio unico ed è nato dall’unione tra Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. Il papà, si legge sul portale Fanpage, per anni ha lavorato come orafo prima di diventare magazziniere. La mamma di Fedez è invece la sua manager: è stata lei a gestire i contatti del figlio, a trovare brand per collaborazioni, a contattare case discografiche.

Federico in un’intervista raccontò che, prima del successo, la famiglia aveva problemi economici. “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo” ha svelato. Un retroscena

Cosa fanno invece i genitori di Chiara Ferragni? Il papà, Marco Ferragni, è un dentista e come collaboratrice ha la figlia, Francesca. Valentina Ferragni, altra sorella di Chiara, ha invece seguito le orme della sorella, diventando oggi una famosa influencer. Mamma Marina Di Guardo ha avuto anche lei un passato nel mondo della moda: negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura.