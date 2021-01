i-genitori-non-lo-trovano-all’uscita-di-scuola:-panico-per-un-bambino-di-8-anni

Momenti di paura a Ferentino per uno scolaretto che all’uscita di scuola non si trovava, ma fortunatamente la vicenda è di quelle a lieto fine. Il piccolo alunno di 8 anni, ha lasciato la scuola all’orario di uscita insieme ai propri compagni ed è salito sullo scuolabus che, ogni giorno, lo riaccompagna a casa. Il suo papà era ad aspettarlo, come sempre, alla fermata, nei pressi della propria abitazione in via Croce Tani, ma il bambino stavolta non è sceso dal pulmino. Attimi di apprensione per il genitore, ma anche per l’autista e la sua assistente.

Gli altri scolari erano scesi via via lungo il tragitto, all’appello mancava solo il piccolo. A quel punto via di corsa a scuola, in un plesso del centro, alla ricerca del bambino. È stato il panico ed è comprensibile. Gli operatori scolastici hanno assicurato che lo scolaro era stato visto salire regolarmente sullo scuolabus. Cosicché il personale dell’automezzo di trasporto è tornato a cercare, per bene, l’alunno tra i sedili del pulmino ed è lì che è stato trovato che dormiva tra una poltroncina e l’altra, evidentemente coperto alla visuale. Bel sospiro di sollievo per il papà, per gli operatori del trasporto scolastico e per quelli del plesso in questione.