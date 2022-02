I jeans skinny di Zara indossati da Kate Middleton diventano il must have per la primavera. Il prezzo è da urlo

Kate Middleton è stata paparazzata mentre faceva shopping con dei jeans skinny che saranno il must have della prossima primavera. Immaginate di andare ai grandi magazzini e incontrare una vera principessa. E’ quello che può capitare a chiunque a Londra, nei centri commerciali. C’è stato un tempo in cui la monarchia era inarrivabile. Un’entità al di fuori di spazio e tempo, con persone considerate quasi come delle divinità. Ma i tempi cambiano e la moglie di William sembra volersi avvicinare sempre più ai comuni mortali, seguendo però le orme della regina Elisabetta.

E’ stata lei la prima a rendersi conto dei cambiamenti avvenuti nella società. La regina è stata la prima reale d’Inghilterra a permettere che il suo incoronamento venisse ripreso e quindi mostrato al mondo intero. Una scelta che mai nessuno aveva osato, dal momento che la monarchia si impegnava a mantenere qualcosa di mistico e misterioso. La donna è stata capace, nonostante l’avanzare dell’età, di assistere a diverse generazioni e riuscire ad adeguarsi ad esse, pur mantenendo un’etichetta considerata piuttosto rigida. E adesso Kate Middleton sembra proprio la sua erede migliore. ( continua dopo la foto)

La principessa consorte si è fatta promotrice degli abbigliamenti low cost, del riciclo, e degli acquisti ai grandi magazzini. Kate Middleton è riuscita a conquistare in questo modo non soltanto i suoi sudditi, ma le donne di tutto il mondo. I suoi outfit sono di ispirazione per chiunque voglia avere un aspetto elegante e composto. Non solo, sempre più spesso è possibile inserire nel proprio guardaroba vestiti identici a quelli della reale, senza spendere un capitale. Un’altra novità che ha mandato in visibilio le ragazze, che sin da piccole sognano di vestire come una principessa.

Kate Middleton ha reso possibile questo desiderio, ma siamo sicuri che gli inglesi non si abitueranno mai a vederla girare tra i grandi magazzini. Negli ultimi giorni la donna è stata paparazzata proprio mentre era uscita per lo shopping nel centro commerciale Peter Jones nel quartiere di Chelsea. Come sempre, il suo abbigliamento ci preannuncia cosa andrà di moda per la prossima primavera. La duchessa di Cambridge ha indossato: maglione grigio in maglia spessa di Ralph Lauren, jeans skinny Zara e un cappotto midi con stampa check di Massimo Dutti. Completano il look stivaletti con dettagli elastici sportivi ai lati del famoso brand Blundstone.

Ma ad attrarre l’attenzione sono proprio i suoi jeans skinny, un capo che Kate Middleton ha indossato più e più volte. I jeans aderenti non solo si adattano perfettamente a tutti i tipi di corpi, ma, se abbinati con maestria, riescono ad esaltare le curve e allo stesso tempo slanciare la figura. Inoltre, come se non bastasse, si abbinano perfettamente a tutti i tipi di calzature, il che li rende una scelta perfetta sia di giorno che di sera, 24 ore su 24. Abbinarli con i decoltè o con degli stivaletti comodi può cambiare completamente il risultato dei vostri outfit. Questo li rende il capo perfetto per la prossima primavera.

