i-lamponi-in-5-dolci-irresistibili

Rossi e vellutati, succosi e dolci, delicati e preziosi, finalmente sono arrivati i lamponi, una gioia per il palato! Lasciamoci travolgere dalla loro delizia portando in tavola colorati e salutari dessert perfetti per l’estate

Imbattersi in una colonia di piante di lampone durante una passeggiata estiva in montagna è uno dei regali più belli che si possano ricevere dalla natura. La loro morbidezza e fragranza è davvero irresistibile e se ne possono mangiare a volontà senza troppi pensieri: i loro zuccheri, seppur abbondanti, sono ottimamente tollerati da tutti, sono ricchi di vitamine e sostanze benefiche, soprattutto vitamina C e antiossidanti, ma scarsamente sazianti e hanno proprietà sia aperitive che digestive.

Varietà

Il lampone oggi è un frutto ampiamente coltivato. Le varietà disponibili derivano da una varietà selvatica dai frutti particolarmente grandi e profumati, la Lloyd George, da cui i primi ibridatori sono partiti per la selezione delle cultivar. I frutti sono pronti da raccogliere quando hanno raggiunto una colorazione rosso-intenso, si staccheranno molto facilmente dalla pianta, senza bisogno di fare pressione sulla loro polpa delicatissima.

In cucina

Che dire del loro uso in cucina? I lamponi sono davvero meravigliosi nei dolci, di qualsiasi tipo e si abbinano magnificamente con diversi piatti salati, soprattutto sotto forma di salsa. Il loro misto di dolcezza e acidità è semplicemente irresistibile!

Vi proponiamo 5 dessert con i lamponi per rendere più golosi i menu dell’estate.