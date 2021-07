i-mac-&-cheese-diventano-un-gelato

La tipica ricetta americana del mac & cheese, da spallinare su un cono o in una coppetta. Arriva giusto in tempo per la festa nazionale del Mac & Cheese Day il nuovo gelato, gusto pasta e formaggio, prodotto in edizione limitata dalla Kraft in collaborazione con la celebre gelateria di Brooklyn Van Leeuwen. lo definiscono fresco e cremoso, dal sapore nostalgico Presto in vendita in tutti gli Stati Uniti – dunque a livello nazionale sia nei negozi della catena, sia online sul sito dell’azienda – dai primi racconti il mac & cheese ice cream sembra essere una “pallina di gelato fresca e cremosa, che dà la sensazione confortante e nostalgica di un piatto caldo a base di macaroni&cheese. Non solo ha un sapore delizioso – ha spiegato Emily Violett, senior associate brand manager di Kraft – ma è anche realizzato con ingredienti di alta qualità e non contiene aromi artificiali, conservanti o coloranti, così come i nostri maccheroni al formaggio”.

L’azienda infatti, già da tempo commercializza i suoi macaroni & cheese in scatola, distribuendoli soprattutto in Canada e negli Stati Uniti. Con questa nuova operazione di marketing sembra aver portato avanti una particolare destagionalizzazione, in attesa che l’utenza decida da che parte stare. Per si divide tra chi si dice pronto a provarlo e chi, fortemente scettico, pensa ancora a uno scherzo.