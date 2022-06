I Metanoia presentano “Lato Sud”

Oggi vi parliamo della band abruzzese dei Metanoia che hanno di recente pubblicato il loro secondo singolo “Lato Sud”. Il brano racconta di un rapporto occasionale favorito dall’alcol. Il problema è che questo incontro lascia qualcosa all’interno del protagonista che non riesce a smettere di pensare a quella persona. Apparentemente è un titolo che non significa nulla, due parole insieme per caso, in realtà “Lato Sud” è il nome di un lido a Tortoreto (TE), paese di provenienza della band. È il luogo dove i Metanoia consumano le proprie estati tra birre, musica e amici; quindi, quale titolo se non il posto dove effettivamente l’estate prende vita?

Ciao ragazzi, quando e come nascono i Metanoia?

I Metanoia nascono nel 2014 tra le mura dell’associazione Colligere, a Tortoreto. Eravamo compagni di scuola con una grande passione in comune e così decidemmo di fare questa follia e iniziare a scrivere inediti.

Qual è la storia dietro al vostro nome Metanoia?

Un termine trovato in un libro. Incuriosito andai a vedere cosa significasse e mi colpì perché era simbolo di speranza e quindi lo abbiamo adottato.

Dopo il brano “Mezzanotte”, tornate in radio con il nuovo singolo “Lato Sud”. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

Certamente. “Lato Sud” è il lato sud. Mi spiego meglio, il lato sud è un lido nel nostro paese dove passiamo tutte le sere d’estate e per noi è una specie di rito. Siccome nella canzone accadono cose che potrebbero tranquillamente accadere al lato sud abbiamo deciso di chiamare la canzone così, un omaggio sentito.

A questo singolo ne seguiranno altri o state lavorando ad un album?

Ne seguirà un altro che farà parte di un album.

Quali sono i vostri piani futuri? Possiamo avere delle anticipazioni?

Quest’estate ci vedrete un po’ in giro e poi a settembre ci sentirete nuovamente, siamo abbastanza fastidiosi per gli ascoltatori, ci siamo sempre.