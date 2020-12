i-migliori-cesti-natalizi-originali-ed-economici

Ogni anno ci promettiamo di rispettare i buoni propositi e finire i regali di Natale senza arrivare con l’acqua alla gola a pochi giorni dalle feste. Nonostante questo, non è sempre semplice trovare un regalo personalizzato e originale per tutti. Il cesto natalizio è un classico dono che può essere sempre comodo, sia per le persone di cui non conosciamo bene i gusti personali sia nel caso la nostra fantasia venga meno, è una sicurezza per fare una bella figura e per risparmiare qualche euro. Che poi diciamocelo a chi di noi non piace ricevere ottimi prodotti gastronomici? A Natale la parola “dieta” è bandita e se ne riparlerà senza dubbio dopo Pasqua.

A tal proposito abbiamo pensato di proporvi alcune combinazioni di cesti natalizi con prodotti di alta qualità, che salveranno i vostri regali permettendovi di trovare la giusta formula per tutti.

1.Cesto Natalizio Rusticano

Questa confezione salata è perfetta per donare prodotti tipici della tradizione italiana di ottima qualità a un prezzo davvero basso. Il cesto ospita i prodotti in una deliziosa cassetta in legno, che si presenta davvero bene e contiene: un trancio di grana padano, un misto funghi con porcini secchi, pasta de “Gli artigiani della pasta”, caffè Corsini, Mini Fornacine, lenticchie, aceto balsamico di Modena, salame nostrano, sugo alla contadina e cotechino Cotto. Ottima aggiunta una bottiglia di vino rosso Primo Giorno-Terre Nostre.

Ordina qui il cesto rusticano!

2.Cesto Re Regalo Merlino

Questo cesto natalizio già dai colori dorati si presenta in una confezione curata, con un vassoio in bamboo verniciato in oro. All’interno il panettone senza canditi incartato a mano di Balocco, una tavoletta di cioccolato extra fondente Sacchetto di cantuccini al cioccolato, un sacchetto di praline di cioccolato al latte “Le Gemme” Vergani, una scatola di pasticcini al cacao e burro in astuccio, le chiocciole Vincenzi e infine una bottiglia di spumante dolce Sanpiano.

Ordina qui il cesto regalo!

3.Il cesto lunch Box di Kinder

Questa soluzione di cesto natalizio oltre che buonissima è anche utile. I più piccoli impazziranno per tutta la cioccolata Kinder presente all’interno; inoltre la scatola che la contiene diventa un colorato porta merenda, lavabile anche in lavastoviglie. Chi non vorrebbe ricevere per Natale una scatola piena di golosità?

Ordina qua la Kinder Box!

4. Il cesto all’italiana

Il cesto speciale Italia sembra essere l’alternativa originale ai soliti cesti di panettoni e pandori. Infatti riposti all’interno di una particolare scatola a forma di caffettiera, insieme alle 2 tazzine da caffè al suo interno, gli articoli della Grande Moka, costituiscono un’idea regalo unica per le festività natalizie. All’interno è presente anche una novità gastronomica, assolutamente da provare: la crema spalmabile al caffè, artigianale, realizzata con Caffè Europa e gustosa da spalmare sul pane. Le confezione sono prodotti made in Italy.

Clicca qui per ordinarlo subito!

5. La cesta di Gombitelli

Un’idea rustica ma sfiziosa, il cesto del salumificio Gombitelli è il regalo perfetto per gli amanti dell’aperitivo, soprattutto in questo periodo dove restare a casa per l’happy hour è un obbligo. Un’idea per un regalo. La cesta è a base di Salumi Toscani e contiene una Mortadella Nostrale (Salame Nostrale) da 0,5 kg, un trancetto di Pancetta Stesa da 0,3 kg ed un trancetto di Coppa Stagionata da 0,35 kg. La confezione può essere personalizzata con un messaggio di auguri e arrivare direttamente al destinatario del regalo.

Scopri come ordinarla!