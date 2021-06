i-migliori-condizionatori-portatili-del-2021:-la-guida-completa

Una raccolta di modelli per tutte le esigenze, senza tubo e silenziosi per rinfrescare gli ambienti in modo efficiente

(Foto: Electrolux)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Uno degli accessori più ricercati nel periodo estivo è quello dei condizionatori portatili, che si differenziano da quelli fissi (monosplit o multisplit) perché incorporano ventola e compressore e non richiedono un motore esterno. Sono dunque più facilmente installabili e spesso richiedono una spesa più ridotta. Abbiamo scelto una serie di modelli sui quali puntare per l’estate 2021. Piccola premessa: i condizionatori esprimono la potenza di riscaldamento/raffrescamento in btu (british thermal unit) su ora, più alto è il valore più sarà la capacità di copertura di un ambiente.

Miglior mini condizionatore portatile

(Foto: Lexmee)

Parliamoci chiaro, dai mini condizionatori non si può pretendere troppo perché sono sufficienti solo per piccoli ambienti e comunque a breve distanza. Per esempio, lavorando da casa in smart working e piazzandolo sul tavolo (o sotto). Tra le tantissime offerte, la proposta di Lexmee garantisce un funzionamento a tre velocità, illumina la stanza con led a 7 colori e purifica l’aria. Misura 28.2 x 14.7 x 14.6 centimetri, pesa 900 grammi ed è alimentato via usb. Costa 44,99 euro, si trova quasi sempre in offerta a 5-10% in meno su Amazon.

Miglior condizionatore portatile senza tubo economico

(Foto: Argo)

Il condizionatore portatile senza tubo non richiede di perforare il muro per espellere l’aria calda all’esterno, sfruttando il condensatore interno e un contenitore che raccoglie l’acqua. Nella vastità dell’offerta online ci sono modelli di vario range di prezzo. Iniziando con uno più economico ecco Argo Swan Evo da 8000 btu/h e 2340 watt che parte da 299 euro con tre modalità di funzionamento (raffrescamento, ventilazione e deumidificazione) più due velocità della diffusione dell’aria, include timer programmabile, rotelle per spostarlo facilmente e display led di controllo. Pesa 21 kg e misura 67,8 x 32,8 x 30,5 centimetri.

Miglior condizionatore portatile senza tubo

(Foto: DeLonghi)

Tra i best seller online nella categoria dei condizionatori portatili senza tubo, il modello Pac El98 Eco Real Feel Pinguino di De’Longhi da 10.800 btu/h e 930 watt misura 41 x 45 x 75 centimetri ed è disponibile in bianco o nero, utilizza il gas R290 non tossico, offre tre livelli di ventilazione e si può controllare con un ampio display led. De’Longhi Pac El98 Eco Pinguino si trova a a 699 euro (471 euro al momento della stesura di questo pezzo) su Amazon.

Miglior condizionatore portatile senza tubo silenzioso

(Foto: Electrolux)

Sessanta decibel è la rumorosità misurata per l’efficiente (classe A+) proposta di Electrolux chiamata ChillFlex Pro da 10.800 btu/h e 1000 watt che sfrutta peraltro anche il gas sostenibile R290 in grado di ridurre il potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del 99,8% rispetto al tradizionale R410a. Compatto e facilmente spostabile grazie alla rotelle, questo modello misura 38,5 x 47,6 x 71 mm e piazza i comandi nella parte superiore con display lcd e tasti a sfioro. Include anche un filtro anti-batterico. ChillFlex Pro costa 549 euro, c’è anche la versione classe A che costa circa la metà.