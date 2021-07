i-migliori-giochi-da-spiaggia-del-2021

Dai mezzi radiocomandati ai passatempi quando il sole picchia, cinque idee sulle quali puntare

(Foto: Pixabay)

Estate tempo di vacanze al mare e di giochi da spiaggia per intrattenere i più (o meno) piccoli. Abbiamo scelto cinque proposte di vario tipo tra i gadget e accessori da portarsi sotto l’ombrellone.

L’escavatore radiocomandato

(Foto: Top Race)

L’escavatore radiocomandato è un gioco ambitissimo dai più piccoli, ma anche dai papà che hanno finalmente una scusa per ritornare bambini. Il modello Tr-119 può essere controllato a 360 gradi sia per pilotarlo nelle varie direzioni sia per muovere pala e benna raccogliendo sabbia e sassi. Il modello base costa 42,99 euro su Amazon, ma per i più esigenti c’è anche una versione più professionale che costa dieci volte tanto.

L’asciugamano Twister

(Foto: My Custom Style)

Il divertente gioco Twister in cui si intrecciano braccia, gambe e corpi incrociandosi tra i pallini colorati ha anche una versione perfetta per la spiaggia (e la sabbia) ossia un grande asciugamano 180 x 100 centimetri. Costa 24,90 euro su Amazon.

Le carte Uno da spiaggia

(Foto: Uno)

Quando il sole batte forte e si deve stare sotto l’ombrellone non c’è niente meglio che una partita a carte. Meglio ancora se a Uno con questa versione pensata per non temere acqua e sabbia, con foro per trasportare le tessere con un moschettone molto pratico. Costa 17,99 euro, qui le offerte su Amazon.

La macchina radiocomandata anfibia 4×4

(Foto: Baztoy)

Ritorniamo nel mondo dei mezzi radiocomandati con la proposta di Baztoy che è un’automobilina 4×4 anfibia che dunque può sfrecciare sulla sabbia e non alza bandiera bianca se finisce in mare. Costa 49,99 euro, si trova in offerta su Amazon.

Il maxi kit di giochi da spiaggia per bambini

(Foto: Joyin)

Infine, il grande classico del kit con ben 24 pezzi tra forme, stampi, secchielli, palette e così via. La proposta di Oyin è pensata per bambini piccoli e include anche una borsa per un pratico trasporto. Costa 19,99 euro su Amazon.

