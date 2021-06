i-migliori-rasoi-elettrici-per-uomo-del-2021

Cinque modelli per tutte le esigenze e budget, con funzionalità smart oppure dedicati a zone sensibili del corpo

(Foto: Panasonic)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Abbiamo scelto cinque modelli tra i migliori rasoi elettrici per uomo acquistabili nel 2021. Sono dispositivi portatili, dotati di lame efficienti e delicate anche in zone sensibili del viso o del corpo.

Braun Series 7

(Foto: Braun)

Braun Series 7 è un rasoio elettrico con soluzione wet and dry ossia utilizzabile senza problemi anche sotto la doccia dato che è impermeabile. È stato progettato per risultare efficace nelle zone più complesse del viso grazie alla testina flessibile 360 Flex in combinazione con il rifinitore di precisione destinato a baffi e basette oltre che ai bordi. In confezione svariati accessori per regolare la barba e una stazione di ricarica per igienizzare dopo l’uso. Ecco la nostra recensione, costa da 239,99 a 314,99 euro a seconda della dotazione, si trova in offerta su Amazon.

Philips Series 9000

(Foto: Philips)

La serie Shaver Series 9000 di Philips si installa al top di gamma del brand olandese con un sistema smart a tripla testina che segue le linee del viso eliminando in una sola passata il 20% di peli in più (rispetto alla gamma Philips Sensotouch) riducendo irritazioni e aumentando il comfort. Il sistema di lame V-Track Pro indirizza i peli verso la posizione di taglio migliore e la scocca impermeabile lo rende utilizzabile anche sotto la doccia. Anche qui c’è una stazione di ricarica e di pulizia profonda. Costa 449 euro, si trova in offerta su Amazon.

Panasonic ES-LV67-A803

(Foto: Panasonic)

Panasonic ES-LV67-A803 è un rasoio elettrico wet&dry con sistema di taglio a cinque lame per rasare in modo preciso e senza irritazioni, anche grazie alla regolazione automatica della potenza del motore in base alla densità della barba. C’è anche un tagliabasette a scomparsa per definire i dettagli. Costa 199 euro, ma è in offerta su Amazon.

Meridian Trimmer

(Foto: Trimmer)

Il trimmer di Meridian è un rasoio elettrico dedicato alla rimozione dei peli della zona inguinale. Si dedica alle zone tra le più sensibili del corpo con lame progettate per radere senza irritare e senza lesionare la pelle delicata sotto la cintura. Funziona anche per le altre parti del corpo come petto e schiena e non teme l’acqua. Costa, guarda un po’, 69 euro e si trova in offerta su Amazon.

Wahl Lithium Ion

(Foto: Wahl)

Wahl Lithium Ion è una soluzione per chi cerca un rasoio elettrico per regolare la barba senza rimuoverla completamente. Con una batteria agli ioni di litio dalla lunga durata, è dotato di lame removibili per una pulizia accurata e il loro design permette di sbizzarrirsi con linee e tagli molto precisi. Si trova in offerta su Amazon da 95 euro.