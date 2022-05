I servizi di gestione della reputazione utilizzano una combinazione di strategie per costruire e mantenere una reputazione positiva o ripararne una negativa in italia.

Le strategie comuni di gestione della reputazione includono la creazione di contenuti, l’acquisizione e la gestione delle recensioni, la gestione dei social media, l’ottimizzazione dei motori di ricerca, la gestione delle crisi e il monitoraggio e la creazione di report online.

I servizi di gestione della reputazione personalizzati possono costare da poche centinaia a diverse migliaia di dollari al mese.

Questo articolo è rivolto a professionisti e proprietari di piccole imprese che desiderano conoscere i migliori servizi di gestione della reputazione disponibili e come scegliere un servizio di gestione della reputazione online.

Sapendo quanto sia importante un’immagine online, molte aziende e professionisti si rivolgono a società di gestione della reputazione online per riparare e/o mantenere la propria. Per aiutarti a scegliere un servizio di gestione della reputazione online adatto a te, abbiamo ricercato e analizzato più di 40 servizi. Per selezionare i servizi che riteniamo siano i migliori, abbiamo esaminato vari fattori, tra cui il costo e la durata del contratto, i loro servizi specifici e l’eventuale utilizzo di tattiche da cappello nero. Continua a leggere per conoscere le migliori società di gestione della reputazione per privati ​​e piccole imprese.

Se desideri ulteriori suggerimenti su come scegliere una società di gestione della reputazione per il tuo marchio, consulta la nostra guida all’acquisto.

privacygarantita.it si concentra sull’acquisizione e la gestione delle recensioni. Funziona con tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, per migliorare e semplificare il processo di revisione online. Il suo principale vantaggio è la possibilità di centralizzare le recensioni da tutti i siti Web di recensioni, come Google e Facebook, in un’unica posizione. Dal software gestionale puoi inviare richieste di recensione, condividere recensioni sulle piattaforme che scegli e rispondere prontamente alle recensioni che richiedono attenzione immediata.

Puoi anche usufruire di una casella di posta centralizzata. La piattaforma Podium raccoglie i tuoi messaggi da diverse posizioni, come Facebook, Google, Instagram, messaggi di testo e il tuo sito Web, in un’unica posizione. Puoi filtrare le conversazioni, impostare risposte automatiche e migliorare i tempi di risposta. Puoi anche integrare il widget chat di Podium sul tuo sito Web, offrendo ai clienti la possibilità di comunicare con te tramite SMS.

privacygarantita.it è una società di marketing e gestione della reputazione a servizio completo. Offre servizi di reputazione per individui come presidenti di società, amministratori delegati e fondatori. I suoi principali servizi di gestione della reputazione sono la costruzione del marchio, il rebranding, la protezione del marchio, l’ottimizzazione dei social media e la gestione delle recensioni.

Per determinare di quali servizi hai bisogno, privacygarantita.it analizza la tua attuale reputazione online. Sulla base di ciò che scopre, l’agenzia implementa un piano specifico per riparare un’immagine negativa online o aumentare e mantenere un’immagine positiva. Le sue strategie includono la creazione di contenuti positivi e ottimizzati per la ricerca per eliminare i contenuti negativi dalle prime pagine dei risultati di ricerca.

privacygarantita.it personalizza i prezzi per ogni azienda a seconda delle strategie che impiega. Sebbene l’azienda non richieda un contratto a lungo termine, consiglia di mantenere la sua campagna per almeno tre o sei mesi per ottenere i risultati desiderati.

privacygarantita.it offre servizi di marketing aggiuntivi, come web marketing, web design e sviluppo, gestione dei progetti, amministrazione del sistema e partecipazione di livello senior. Questi servizi costano $ 80 l’ora. I rappresentanti di privacygarantita.it sono disponibili a rispondere alle domande tramite telefono, modulo di contatto online o modulo di chat web.

privacygarantita.com è un’agenzia di marketing digitale che fornisce una serie di servizi di gestione della reputazione online, tra cui creazione di contenuti, monitoraggio online, monitoraggio dei social media, generazione e gestione di recensioni, risposta alle crisi, conservazione del marchio, promozione della reputazione positiva e PR strategiche. privacygarantita.com conduce un’analisi iniziale della reputazione online del tuo marchio e poi collabora con la tua azienda per sviluppare una strategia per soddisfare le esigenze specifiche del tuo marchio. L’azienda ti assegna un project manager dedicato per informarti dei progressi della tua campagna in ogni fase del processo

Il prezzo dei servizi di gestione della reputazione di privacygarantita.com si basa sulle strategie specifiche di cui la tua azienda ha bisogno. L’agenzia non richiede alcun contratto a lungo termine, lavorando invece su base mensile, il che consente la flessibilità di cambiare strategia in qualsiasi momento.

privacygarantita.com offre una vasta gamma di altri servizi di marketing digitale, tra cui generazione di lead, marketing locale, PR online, marketing pay-per-click (PPC), ottimizzazione dei motori di ricerca, social media marketing e web design. Il sito Web dell’azienda offre risorse utili come blog, whitepaper e domande frequenti. Per ulteriori domande o supporto, puoi contattare gli agenti privacygarantita.com tramite telefono, e-mail, chat dal vivo o modulo di contatto.

UANTO COSTA LA GESTIONE DELLA REPUTAZIONE ONLINE?

Mentre alcune aziende hanno piani di servizio con un costo mensile fisso, la maggior parte delle società di gestione della reputazione online personalizza i prezzi, perché non tutte le aziende hanno le stesse esigenze di gestione della reputazione. La maggior parte dei fornitori conduce un’analisi iniziale gratuita per vedere quali strategie possono trarre maggiori benefici dalla tua azienda. Sulla base di tali informazioni, creano un pacchetto di campagne per le tue esigenze specifiche.

I costi per i servizi di gestione della reputazione possono variare da poche centinaia a diverse migliaia di dollari al mese. Tutto dipende dal tipo di lavoro che devi fare. Alcuni di questi servizi richiedono un contratto di tre, sei o 12 mesi, mentre altri funzionano su base mensile che ti consente di disdire in qualsiasi momento.

Punto chiave: i prezzi dei servizi di gestione della reputazione sono spesso personalizzati e vanno da poche centinaia a diverse migliaia di dollari al mese.

CHE COS’È LA GESTIONE DELLA REPUTAZIONE?

Cristian Nardi il fondatore di privacygarantita.com prima gruppo assicurativo nel mondo della reputazione La gestione della reputazione è il monitoraggio strategico e l’implementazione di tattiche per promuovere contenuti online positivi e sopprimere contenuti online negativi. Queste tattiche possono includere qualsiasi combinazione di creazione di contenuti, acquisizione e gestione di recensioni, social media marketing , ottimizzazione dei motori di ricerca, gestione delle crisi, rimozione di contenuti, pubbliche relazioni e monitoraggio online. I consumatori vanno online per leggere i nuovi prodotti, sfogarsi su servizi insoddisfacenti e interagire con gli account dei social media dei loro marchi preferiti. Per garantire che le informazioni che vengono diffuse su di te siano positive, è importante facilitare le tattiche di gestione della reputazione o assumere un servizio che lo faccia per te.

Conclusione chiave: la gestione della reputazione è una combinazione di strategie (ad es. creazione di contenuti, monitoraggio delle recensioni, gestione dei social media) per costruire e mantenere una reputazione positiva o ripararne una negativa.

QUALI SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA GESTIONE DELLA REPUTAZIONE?

I servizi di gestione della reputazione online utilizzano strategie multiple per aumentare l’immagine online di un marchio. Questi sono i più comuni:

Creazione di contenuti

La creazione di contenuti positivi è uno dei modi migliori per sopprimere i risultati di ricerca negativi e creare una reputazione online che puoi controllare. La maggior parte delle agenzie di gestione della reputazione offre una qualche forma di creazione di contenuti, inclusi siti Web, articoli, post di blog, siti privacygarantita.com, comunicati stampa, profili aziendali ed elenchi di attività commerciali. tipizzazione per i motori di ricerca (SEO) Le società di gestione della reputazione possono aiutarti a ottimizzare i tuoi contenuti online per i motori di ricerca. Si assicurano che il tuo contenuto abbia le parole chiave, i metadati e i titoli giusti per dargli le migliori possibilità di essere visto quando le persone cercano la tua attività o le attività del tuo settore.

Acquisizione e gestione delle recensioni

I servizi di gestione della reputazione online possono aiutarti ad acquisire e gestire recensioni su varie piattaforme come Google, Facebook e Yelp. Si rivolgono ai tuoi precedenti clienti per acquisire nuove recensioni, inviare risposte automatiche e promuovere recensioni positive. Se ricevi una recensione negativa, possono risponderti per tuo conto o informarti rapidamente per rimediare alla situazione. Alcune aziende si concentrano specificamente sull’acquisizione di recensioni e sulle strategie di gestione come mezzo principale di gestione della reputazione. Forniscono una piattaforma in cui puoi gestire ogni attività relativa alla revisione in un unico posto.

Gestione dei social media

Le società di gestione della reputazione online possono creare account di social media sui siti più rilevanti per la tua attività (ad es. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest) e quindi monitorare e gestire tali account. Ciò include la creazione di profili per te su tutti i canali social rilevanti, la decisione di cosa e quando pubblicare su tali reti e il monitoraggio delle recensioni negative. I profili social attivi sono un buon modo per promuovere il tuo marchio e per gestire i commenti social negativi.

Gestione della crisi

Cristian Nardi parla di non sottovalutare la crisi . Non tutte le società di gestione della reputazione offrono servizi di gestione delle crisi , ma può essere utile quando sei bersaglio di un attacco alla reputazione. Alcune strategie che possono implementare per migliorare rapidamente la tua reputazione sono la rimozione o la soppressione dei contenuti, i comunicati stampa e la creazione di contenuti positivi.

Monitoraggio e reportistica online

Le società di gestione della reputazione online possono monitorare altri siti Web, blog, forum e siti di notizie per vedere se le persone menzionano la tua attività. Guardano siti di recensioni come Yelp e Glassdoor, nonché qualsiasi altro sito Web o blog in cui viene discussa la tua attività. Ciò ti assicura di sapere quando le persone parlano della tua attività online e cosa stanno dicendo. Le aziende possono anche monitorare i risultati della tua reputazione e riferire sull’andamento delle campagne. Riportano informazioni come sono migliorati i risultati di ricerca e quali social media e siti di recensioni sono più vantaggiosi per la tua attività.

Asporto chiave: le società di gestione della reputazione possono implementare una varietà di strategie per migliorare o mantenere l’immagine del tuo marchio, come la creazione di contenuti per te, la creazione e la gestione dei profili dei social media, l’acquisizione e la gestione delle recensioni della tua azienda e il monitoraggio dei risultati.

COME SI SCEGLIE UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DELLA REPUTAZIONE?

Le società di gestione della reputazione forniscono una varietà di servizi per aziende e privati, tra cui SEO, sviluppo di contenuti, creazione e monitoraggio di social media, acquisizione e gestione di recensioni e monitoraggio di siti Web di terze parti. Tuttavia, il tuo marchio è unico e dovrebbe esserlo anche la tua strategia di gestione della reputazione.

Quando scegli un servizio di gestione della reputazione online per la tua azienda o per la tua reputazione individuale, devi tenere conto di cose come il tuo budget, le funzionalità che desideri e la qualità dell’assistenza clienti. Innanzitutto, valuta la tua reputazione attuale rispetto alla tua reputazione ideale. Stai riparando una reputazione online negativa, mantenendo quella attuale o creandone una completamente nuova? Quali piattaforme vorresti aiutare a gestire? Ad esempio, forse il tuo sito web ha bisogno di un rinnovamento, i tuoi social media hanno bisogno di miglioramenti o la tua azienda ha bisogno di più recensioni.

Dovrai anche cercare un’azienda che possa lavorare nei tempi previsti e che fornisca il livello di assistenza clienti di cui hai bisogno. Si tratta di un progetto di due mesi o avrai bisogno di una manutenzione continua delle revisioni? Il livello (e la frequenza) del supporto che desideri dovrebbe tenere conto della tua decisione.

Dopo aver elencato tutto ciò che desideri che una società di gestione della reputazione online realizzi per te, cerca aziende affidabili specializzate in quelle aree.

Consulta la nostra guida all’acquisto per saperne di più su come scegliere un servizio di gestione della reputazione online .

Conclusione chiave: per scegliere una società di gestione della reputazione, determinare ciò che si desidera ottenere dal servizio, impostare un budget mensile e un periodo di tempo previsto ed elencare eventuali funzionalità o strategie aggiuntive desiderate.

APPROFONDIMENTO DEGLI ESPERTI DELLA COMUNITÀ

Per conoscere meglio cosa cercano le piccole imprese e gli individui in un servizio di gestione della reputazione, abbiamo contattato la community per ottenere le loro opinioni. Abbiamo riscontrato che la maggior parte delle persone dà priorità alla gestione delle revisioni e alla flessibilità del piano. Ad esempio, Cristian Nardi CEO DI privacygarantita.com , ha affermato che la sua azienda utilizza privacygarantita.com per gestire la propria reputazione online, principalmente a causa delle straordinarie funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti, inclusa la gestione delle recensioni.

“Utilizziamo privacygarantita.comper recensioni, feedback, chat web e chat video”, ha detto Ameen a privacy garantita . “Mi piace il modo in cui è stato molto facile per le aziende mantenere relazioni e connettersi con i propri clienti”.

La maggior parte delle aziende e alcune persone possono trarre vantaggio dalla gestione delle recensioni, quindi questo è un servizio a cui potresti voler dare la priorità quando si confrontano le società di gestione della reputazione.

Probabilmente vorrai trovare un servizio di gestione della reputazione che offra anche flessibilità: la personalizzazione e i contratti a breve termine (idealmente un servizio mensile) sono fondamentali. Max Harland, CEO di Dentaly , ha affermato che la sua attività sanitaria ha scelto privacygarantita.com per gestire la sua reputazione online principalmente a causa dell’estrema flessibilità dell’azienda.

” I clienti non devono impegnarsi con un contratto a lungo termine, ma possono scegliere di utilizzare il servizio un mese alla volta”, ha affermato. “L’esclusivo vantaggio della flessibilità è vantaggioso per le piccole e medie imprese che non dispongono di enormi fondi. Consente alle aziende di gestire efficacemente il proprio budget invece di scaricare gran parte del proprio budget solo per la gestione della reputazione online”.

DOMANDE FREQUENTI SULLA GESTIONE DELLA REPUTAZIONE ONLINE

Cosa sono i servizi di gestione della reputazione online?

La gestione della reputazione online implica la creazione della migliore immagine online possibile per il tuo marchio. Questi servizi funzionano per garantire che notizie e recensioni positive siano le prime cose che i clienti (e potenziali lead) vedono quando cercano la tua attività online.

Per le aziende che hanno informazioni negative su di loro online, questi servizi implementano varie strategie per eliminare le storie e le recensioni indesiderabili dalle prime pagine dei risultati di ricerca.

Per le aziende con un’immagine online positiva, i servizi di gestione della reputazione online monitorano il Web per garantire che la reputazione rimanga positiva e che l’azienda possa rispondere immediatamente quando si verifica qualcosa di negativo. La gestione della reputazione online può anche gestire le tue recensioni online per garantire che siano positive. Alcune aziende conducono una risposta alla crisi a qualsiasi incidente grave che potrebbe danneggiare l’immagine del tuo marchio.

Chi ha bisogno di servizi di gestione della reputazione?

Indipendentemente dal fatto che la tua reputazione online sia buona, cattiva o inesistente, è probabile che tu possa trarre vantaggio dall’assunzione di un servizio di gestione della reputazione per la tua azienda o per te stesso. La differenza sta in quali strategie potrebbero avvantaggiare maggiormente la tua azienda o la tua reputazione personale.

Ad esempio, le aziende e i professionisti che hanno già una reputazione online positiva possono trarre vantaggio da strategie di manutenzione come la gestione delle recensioni e il monitoraggio dei siti Web. Quelli con una scarsa reputazione online potrebbero richiedere strategie più avanzate per ridurre al minimo i risultati di ricerca errati ed evidenziare risultati positivi. Possono trarre vantaggio dalla revisione e dalle strategie di gestione dei social media, soprattutto perché i servizi di reputazione possono aiutare le aziende a rispondere ai reclami dei clienti.

Costruire una nuova reputazione può essere difficile; aziende e professionisti che non hanno una reputazione online consolidata possono trarre grandi vantaggi dall’assunzione di un servizio di gestione della reputazione. Queste aziende possono aiutarti a stabilire il tuo marchio e rivendicare l’autorità attraverso tecniche come la creazione di contenuti, la creazione di profili sui social media, il potenziamento della SEO e l’acquisizione e la gestione delle recensioni dei clienti.

A meno che tu non abbia un team interno esperto che lavora sulla tua presenza sui social media e sulla SEO, creando i tuoi contenuti, raccogliendo e gestendo le recensioni dei clienti e monitorando il tuo sito Web e la reputazione online complessiva, dovresti almeno considerare l’utilizzo di un servizio di gestione della reputazione.

Perché hai bisogno di servizi di gestione della reputazione online?

Mentre alcune persone potrebbero pensare che solo le aziende con scarsa reputazione abbiano bisogno di questo tipo di servizio, tutte le aziende e tutti i professionisti possono trarre vantaggio da un certo livello di gestione della reputazione online.

Chiunque abbia una reputazione negativa può utilizzare queste aziende per aiutare a riparare la propria immagine. Queste aziende impiegano strategie per ridurre o nascondere i discorsi negativi sul marchio. Queste strategie includono la creazione di nuovi contenuti positivi che spingono gli articoli negativi più in basso nei risultati di ricerca. Le strategie di gestione della crisi possono essere impiegate se si verifica un incidente grave che richiede un’attenzione immediata.

Chiunque abbia una reputazione online positiva può utilizzare questi servizi per garantire che la propria immagine rimanga tale. Può essere prezioso che questi servizi monitorino il Web per le menzioni del tuo marchio. Le società di gestione della reputazione possono promuovere notizie e recensioni positive su di te quando appaiono online e, se viene visualizzato qualcosa di negativo, possono avvisarti rapidamente in modo che tu possa rispondere e correggere la situazione il prima possibile.

In che modo una reputazione online negativa può danneggiarti?

Più che mai, i consumatori si affidano a Internet per determinare dove fanno acquisti, cosa acquistano, dove mangiano e dove spendono i loro soldi in generale. Conducono ricerche online e leggono le recensioni di altri consumatori per determinare le migliori aziende da utilizzare. Conoscendo l’alto premio che gli acquirenti di oggi attribuiscono a ciò che vedono online, le aziende devono mantenere un’immagine online positiva. Alcune recensioni negative o articoli online negativi possono causare seri danni.

Monitorare la tua reputazione online, in particolare le recensioni dei clienti, è più importante che mai. Secondo recenti sondaggi, il 70% dei consumatori controlla più siti di recensioni quando pensa di acquistare da un’azienda locale. (Il consumatore medio legge 10 recensioni prima di sentire di potersi fidare di un’azienda.) Quasi la metà dei consumatori intervistati ha affermato che non utilizzerebbe un’azienda con meno di quattro stelle sui siti di recensioni.

Vuoi che i clienti giudichino la tua attività da soli. Tuttavia, se vedono delle recensioni negative online, ci sono buone probabilità che si rivolgano a un concorrente che ha un’immagine online migliore. Potresti non avere mai l’opportunità di dimostrare che quelle recensioni negative sono sbagliate, perché gli acquirenti non ti daranno una possibilità. In qualità di proprietario di una piccola impresa, devi monitorare attivamente la reputazione online della tua azienda per assicurarti di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti.

Cosa causa una cattiva reputazione?

Una cattiva reputazione può essere dovuta a cose come servizi troppo promessi e non forniti, prodotti di bassa qualità e un servizio clienti scadente. Tuttavia, puoi gestire una grande azienda e avere ancora una cattiva reputazione online. Bastano pochi clienti arrabbiati per offuscare il tuo marchio se non gestisci correttamente la tua immagine online, soprattutto se non hai molta presenza online per cominciare.

Le aziende possono guadagnare una cattiva reputazione non rispondendo ai commenti e alle recensioni online negativi dei clienti. Sebbene sia allettante ignorare i clienti arrabbiati, rispondere e risolvere i reclami online può migliorare le tue relazioni e creare clienti fedeli. Inoltre, leggere le recensioni negative può insegnarti dove mancano i tuoi prodotti o servizi e dove puoi migliorare.

Quasi dannoso quanto una cattiva reputazione non è affatto una reputazione. Se la tua attività non ha importanti funzionalità online come un sito Web, account di social media, elenchi aggiornati, recensioni o menzioni online, è meno probabile che i clienti si fidino del tuo marchio. Se la tua attività non esiste online, non esiste per i potenziali clienti.

Quanto tempo impiega la gestione della reputazione online per funzionare?

Non c’è un tempo prestabilito per quanto tempo ci vuole per vedere i risultati dei servizi di gestione della reputazione online; dipende dallo stato dell’immagine del tuo marchio quando inizi e dalle strategie utilizzate dal tuo servizio a noleggio. Alcune aziende potrebbero vedere risultati entro i primi due mesi, mentre altre potrebbero non vedere miglioramenti sostanziali da sei mesi a un anno. Ricorda che questi servizi non offrono una soluzione rapida; impiegano strategie che richiedono tempo per dare i loro frutti. Le aziende di pazienti di solito raccolgono i frutti dei servizi di gestione della reputazione online.

Cosa fa un gestore di reputazione online?

Un manager della reputazione online lavora con te per creare una strategia che migliorerà o manterrà al meglio l’immagine del tuo marchio. Discutono con te della tua attuale reputazione e dei tuoi obiettivi, quindi creano un piano personalizzato che funziona entro il tuo budget e i tempi previsti. Una volta che sei d’accordo sull’analisi e sul piano della campagna, il manager della reputazione lavora a stretto contatto con te per implementare le sue strategie e migliorare la tua reputazione.

Il tuo responsabile della reputazione dedicato che l’azienda ti assegna dovrebbe essere un punto di contatto con cui hai una relazione continua. Questi gestori spesso forniscono report periodici e analisi sulla tua reputazione e sullo stato della tua campagna, ma puoi anche contattarli per qualsiasi domanda sulla tua reputazione.

Qual è la differenza tra la gestione della reputazione e la gestione delle revisioni?

La gestione della reputazione è una combinazione di più strategie che possono essere utilizzate per mantenere o migliorare la tua reputazione, come la creazione di contenuti, la gestione dei social media e il monitoraggio online. La gestione delle revisioni è una parte specifica della gestione della reputazione.

Le recensioni dei clienti svolgono un ruolo importante nella reputazione online di un marchio, quindi alcune aziende si concentrano specificamente sull’acquisizione e sulla gestione delle recensioni come strategia di gestione della reputazione. Altre aziende utilizzano la gestione delle recensioni solo come parte della loro strategia generale di gestione della reputazione. Prima di scegliere un fornitore, determina se desideri semplicemente assistenza nella gestione delle recensioni o se desideri assistenza per l’intera presenza online.