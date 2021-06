i-migliori-smartphone-sotto-i-100-euro-di-giugno-2021

Cinque modelli che offrono la massima resa con la minima spesa

(Foto: Redmi)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Non è necessario spendere cifre importanti per assicurarsi un cellulare in grado di svolgere senza problemi le mansioni più basilari. Abbiamo scelto cinque modelli tra i migliori smartphone sotto i 100 euro disponibili a giugno 2021.

Redmi 9C

(Foto: Redmi)

La proposta economica di Xiaomi e dei suoi sotto-brand è ampia e articolata, ma non c’è dubbio che Redmi 9C sia il più appetitoso visto che ormai si trova stabilmente a 99,99 euro (in offerta su Amazon) con il suo display da 6,53″ hd+, ampia batteria da 5000 mAh, 32 gb interni e 2 gb di ram e fotocamera tripla posteriore. A 10 euro in meno c’è Redmi 9A con doppia fotocamera e caratteristiche simili.

Realme C21

(Foto: Realme)

Altro smartphone economico e completo che si è stabilizzato appena sotto la soglia dei 100 euro, Realme C21 monta un display ampio da 6,5 pollici, tripla fotocamera posteriore assistita dall’intelligenza artificiale, batteria da 5000 mAh, 32 gb di memoria interna e 3 gb di ram. Si trova in offerta su Amazon.

Alcatel 1SE

(Foto: Alcatel)

Uscito qualche euro sopra, ora Alcatel 1SE è uno dei migliori smartphone sotto i 100 euro grazie a una scheda tecnica che ricorda quella dei già citati Redmi e Realme con display da 6,22 pollici hd+, batteria da 4000 mAh, memoria da 32 gb e ram da 3 gb e tripla fotocamera. Qui le offerte su Amazon.

Ulefone Note 8

(Foto: Ulefone)

Ulefone Note 8 è un modello di smartphone Android 10 economico con display da 5,5 pollici hd, connessione 3G, memoria interna da 16 gb e 2 gb di ram, che può anche sbloccarsi con il riconoscimento facciale . Si trova a 75 euro in offerta su Amazon.

Nokia 110

(Foto: Nokia

Inno al passato (recente), Nokia 110 è un piccolo cellulare ultra-economico progettato per essere molto resistente sia in termini di scocca (in policarbonato sagomato) sia di batteria con un’autonomia matusalemme. Governato dal sistema operativo Serie 30+, include l’iconico giochino Snake, mentre l’hardware conta su una fotocamera posteriore vga, display da 1,77″, radio fm e jack da 3,5 mm. Costa 29,99 euro, si trova in offerta su Amazon qui.