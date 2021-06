i-migliori-ventilatori-per-l’estate-2021

Dai potenti modelli Dyson alle soluzioni più economiche, una selezione di prodotti su cui puntare

(Foto: Dyson)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Estate tempo di canicola e di ventilatori a casa come in ufficio: abbiamo scelto cinque modelli in grado di soddisfare varie necessità, da chi cerca stile e tecnologia e ha un budget importante a chi vuole abbinare la fresca brezza con la purificazione dell’aria fino ai modelli più economici da piazzare sulla scrivania oppure sul pavimento.

Dyson Pure Humidify+Cool

Dyson Pure Humidify+Cool

Dyson Pure Humidify+Cool (qui la nostra recensione) è un ventilatore tre in uno che rileva gli agenti inquinanti in casa (PM2.5, PM10, composti organici volatili e biossido di azoto) e monitora i livelli di umidità, emettendo aria igienicamente umidificata e purificata. I filtri in borosilicato catturano il 99,95 per cento delle particelle ultrasottili fino a una dimensione di appena 0,1 micron includendo anche allergeni, batteri e polline. Costa 699 euro, qui le offerte su Amazon.

Lg PuriCare 360

(Foto: Lg)

Lg PuriCare 360 è un colossale purificatore-ventilatore rotante e inclinabile in grado di coprire superfici fino a 91 metri quadrati. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, la parte superiore si può inclinare fino a 55 gradi e ruotare di 70 così da coprire fino a 7,5 metri di distanza. Inoltre, indica la qualità dell’aria attraverso una serie di led montati nella parte centrale e sul pannello superiore. Costa 999 euro, qui le offerte su Amazon.

Black and Decker Bxeft48e

(Foto: Black and Decker)

Scendiamo di prezzo per Black and Decker Bxeft48e che non sarà forse un elemento d’arredo come le proposte di Dyson e Lg, ma mette a disposizione tanta potenza per rinfrescarsi in modo efficace, silenzioso e a basso consumo energetico. Questo ventilatore a torre oscillante da pavimento è alto 81 centimetri, offre tre velocità, timer 12 ore e telecomando per il controllo a distanza. Costa 59,99 euro, si trova in offerta su Amazon.

Ventilatore da tavolo Tesoky senza fili

(Foto: Tesoky)

Ideale per campeggi, viaggi in auto o semplicemente da piazzare sulla scrivania senza preoccuparsi del collegamento alla corrente, il ventilatore Tesoky include una potente batteria da 10400 mAh che può durare dalle 8 alle 36 ore a seconda della velocità impostata. Si ricarica via usb, include una luce led a basso consumo ed è sorprendentemente silenzioso seppur possa generare un bel flusso d’aria fresca. Grazie al gancio si può anche appendere dove si vuole. Costa 29,99 euro su Amazon.

Ardes Penny

(Foto: Ardes)

Ardes Penny (modello AR5AM40P) è un ventilatore rotante di tipo tradizionale con un’asta che si può estendere di ulteriori 60 centimetri e con pale da 40 centimetri per creare una brezza potente regolabile in tre velocità. Costa 34,90 euro, si può trovare in offerta su Amazon.

Ventilatore vintage Brandson

(Foto: Brandson)

Per chi cerca un ventilatore dallo stile vintage, la proposta di Brandson offre un modello con diametro da 38,5 centimetri che si può poggiare su un tavolo oppure sul pavimento. Cromato e con colorazione argentea, è regolabile su tre livelli di potenza. Il prezzo è di 59,85 euro, ma si può trovare in offerta su Amazon.