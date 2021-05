i-migliori-wellness-retreat-in-italia-per-ritrovare-se-stessi

Dopo oltre un anno in cui abbiamo praticato la cura del sé seguendo lezioni e retreat online, adesso è finalmente arrivato il momento di provare la disconnessione totale. Esperienze olistiche per allineare anima e corpo da sperimentare in strutture immerse nel verde, godendo del beneficio aggiunto di essere in sintonia con la natura.

Villa Lena: il retreat creativo per corpo e anima

Villa Lena, residenza artistica, agriturismo e destinazione per le vacanze immersa nella Toscana rurale, dà il benvenuto alla stagione delle riaperture con uno speciale retreat, in programma dal 27 al 31 maggio, per scoprire il potere magico della botanica nell’arte e nel cibo. Cinque giorni immersi nella natura in collaborazione con la Tuscan Flower School di Rebel Rebel e l’innovativa designer tessile Nadine Goepfert. Nel programma del retreat sono previsti workshop giornalieri utilizzando fiori di campo e le erbe della campagna toscana, e laboratori per colorare e realizzare tovaglie con i coloranti naturali floreali con Nadine Goepfert. Il tutto con menù ricercati, picnic nella natura e laboratori su cocktail e gelati ai fiori. Una food class sarà dedicata alla pasta arcobaleno, da realizzare con coloranti naturali, focaccia alle erbe e altri ingredienti di stagione dell’orto bio di Villa Lena.

A fare da cornice ci sono 500 ettari di bosco, vigneti, oliveti ed orti biologici. Una villa del XIX secolo si erge nel cuore della proprietà, circondata da edifici agricoli convertiti quali ex case coloniche, stalle e case di caccia, che oggi ospitano eleganti camere e appartamenti indipendenti per una esperienza immersiva.







Sfoglia gallery

Mandali Reatreat, un’esperienza mistica

Le tranquille sponde del lago d’Orta ospitano il Mandali Retreat Centre, dove provare un’esperienza coinvolgente di disconnessione positiva dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana attraverso vari pratiche di meditazione, yoga e attività di scoperta di sé. Gestita dalla Fondazione Mandali, la struttura che si trova a Quarna Sopra dove abitano solo 200 persone, si sviluppa come hotel diffuso e si ispira all’architettura delle tipiche città medievali italiane, con un forte impegno per la sostenibilità ecologica.

Mandali è un santuario spirituale, dedicato a chi sente la necessità di trovare calma e chiarezza, aperto agli insegnanti di

tutte le tradizioni e lignaggi. Qui si può respirare un’atmosfera calda e amorevole dove le persone si sentono sicure, felici, interconnesse e libere.

Il focus della struttura è la Mandali Experience: un’immersione di 3 o 5 giorni, semplice ma profonda, per riallinearsi con la propria natura profonda attraverso la meditazione mattutina e serale, lo yoga, sessioni silenziose, respirazione, qi-gong e cerchi di condivisione. Ma ci sono anche retreat tematici che vengono organizzati durante il corso dell’anno. I prossimi in programma sono: Yoga The Art of Living con Daniele Rabozzi dal 13 al 18 giugno, e Reconnet Women Reatreat dal 20 al 25 giugno per armonizzare il corpo con gentilezza attraverso sessione di yoga, meditazione, passeggiate nel bosco e cerimonie secondo la tradizionale yurta di origine mongola.







Sfoglia gallery

Mama Medicine Element Retreat

Molti la conoscono come Mama Medicine, lei è Deborah Hanekamp e aiuta le persone ad autocurarsi con il metodo Medicine Reading. Esperta di yoga, meditazione, reiki, ha una community online molto seguita. Crede nel potere guaritore dell’amore e con Mama Medicine irradia energia femminile, ricettiva, paziente, resiliente, divina. Incoraggiare la presenza e la perseveranza guidando verso la strada per capire se stessi, convinta che il il vero maestro sia già dentro di noi. Il suo Element retreat italiano sarà ospitato sempre al centro Mandali, ma meritava un capitolo a parte. Si terrà dall’11 al 17 luglio e, con lo splendido paesaggio del Lago D’Ora da guadare ma soprattutto da vivere, coinvolgerà con le sue Medicine Reading, cerimonie sciamaniche che integrano antiche tradizioni di guarigione per la vita moderna.