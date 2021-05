I momenti più emozionanti della reunion di Friends

Dalle cotte (vere) gli uni per gli altri agli incidenti sul set. La rimpatriata dei sei protagonisti della serie cult è un trionfo di ricordi e qualche rivelazione. Avvertenza: se non l’avete ancora vista, per il momento state alla larga da questo articolo

ATTENZIONE: spoiler sulla reunion di Friends

Alla fine è arrivata: la reunion di Friends ha debuttato ieri (in Italia su Sky e Now) e ha dato ai fan tutto ciò che potevano desiderare. Nostalgia, ricordi, risate, qualche lacrima e persino alcune rivelazioni sul dietro le quinte fatte dai sei protagonisti, insieme agli altri ospiti e guest star presenti. Certo, c’è chi ha sperato in qualcosa di più, per esempio meno riempitivi e meno contribuiti esterni. Ma è pur vero che questo speciale ci ha regalato momenti emozionanti e commoventi, restituendo tutta l’intesa che c’era tra Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

1. Il ritorno sul set

Nelle prime scene gli interpreti entrano, uno alla volta, sul set che li ha visti protagonisti 17 anni prima. Si riabbracciano fra le lacrime più o meno trattenute. È un momento intenso, perché genuino: i produttori dello speciale hanno raccontato come sia stato complicato, nel giorno delle riprese, tenere i sei separati prima che si vedessero in quel momento. L’emozione è palpabile e non mancano i ricordi: Matt LeBlanc rammenta che Courteney Cox scriveva le battute sul tavolo della cucina per ricordarsele e lui gliele cancellava!

2. La cotta di Jennifer Aniston e David Schwimmer

A guidare i protagonisti di Friends sul viale dei ricordi ci sono le domande di James Corden che a un certo punto pone la più importante: “Ci sono mai state storie d’amore fra questi attori giovani e belli?”. Jennifer Aniston e David Schwimmer, per sempre Rachel e Ross, ammettono di aver avuto una cotta l’una per l’altro. “Ero proprio cotto di lei”, ha detto lui, per sentirsi rispondere: “La cosa era reciproca”. I due aggiungono poi di non aver mai superato “il limite”, perché entrambi impegnati in altre relazioni, ma di aver sublimato l’attrazione nei rispettivi ruoli: il primo bacio, consumato al mitico Central Perk, è stato quindi il loro primo bacio in assoluto. Altre scene dietro le quinte ce li mostrano mentre si coccolano sul divano a riprese giornaliere finite.

3. Le scene mai viste

A proposito di dietro le quinte: lo speciale è ricco di immagini tagliate e scene mai viste. Come quella in cui LeBlanc si lussa una spalla nell’episodio in cui si contende con Chandler una poltrona. Ma ancora più bello è vedere gli stessi interpreti assistere ai loro blooper, cioè gli errori mentre girano, che ovviamente vengono tagliati nelle versioni finali: per loro stessa ammissione, non tutti gli attori hanno guardato le puntate montate (Kudrow e Schwimmer, per esempio, ne hanno recuperate alcune solo di recente), quindi è sorprendente assistere alla loro prima visione. Tra battute sbagliate, improvvisazioni un po’ sopra le righe e balletti per spezzare la tensione, arriva l’ennesima conferma che la chimica fra i sei era palpabile.

4. La versione di Gatto rognoso di Lady Gaga

È indubbio che i fan di Friends ricordino a memoria tantissime battute. In particolare, il testo di Gatto rognoso, l’improbabile hit di Phoebe Buffay. Nella reunion non può, dunque, mancare un doveroso omaggio a quella che è la seconda traccia della colonna sonora della serie (la prima è, ovviamente, la sigla I’ll Be There For You dei Rembrandts). Per renderlo ancora più speciale, ecco sedersi sul divano del Central Perk, accanto a Lisa Kudrow, Lady Gaga con la chitarra in mano per un accorato duetto, a cui si aggiunge un vero coro gospel.

5. La rivelazione di Matthew Perry