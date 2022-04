I Muffin al cuore caldo di Benedetta: ecco come riciclare le uova di Pasqua in pochi minuti Sicuramente vi sarete trovati con tate uova da smaltire: uova di tutti i tipi. Nocciolati, metà a latte e metà cioccolato, fondenti, bianchi e così via.

La prima domanda è sicuramente stata: e ora cosa ne faccio? Beh ce ne sono un po’ di ricette da fare. Quella che vi proponiamo oggi è una ricetta molto semplice. Davvero facile che può far felici tutti.

Da consumare sia a merenda che a colazione, i Muffin con il cuore caldo sono davvero una prelibatezza. La versione che vi proponiamo è quella di Benedetta Rossi, ma riadattata al periodo ( dopo Pasqua, appunto, con le uova avanzate). I muffin in questione sono ripieni sia di marmellata che di cioccolato. Ma ora vediamo come si preparano.

Ingredienti dei I Muffin al cuore caldo di Benedetta

140 g di zucchero

80 ml di olio di semi di mais o girasole

250 g di farina

uno yogurt bianco

una bustina di vanillina

una bustina di lievito per dolci

Uova di cioccolato a piacere

Preparazione dei Muffin

Come prima cosa prendiamo una ciotola grande e inseriamo uno ad uno i nostri ingredienti, prima le uova, lo zucchero, la farina, l’olio.

Aggiungiamo anche lo zucchero e iniziamo a sbatterle con l’aiuto di una forchetta.

A questo punto uniamo anche lo yogurt, certo, sarebbe meglio bianco, ma se volete abbinarci un gusto ( alla cioccolata sciolta) fate pure: il gusto è vostro)

Uniamo la farina, l’aroma vaniglia e la mezza bustina di lievito. Dobbiamo ottenere un impasto abbastanza sodo e omogeneo. Prendiamo una teglia con 12 pirottini di carta.

Versiamo due cucchiai di impasto per pirottino fino a finirlo tutto. Per ogni pirottina inseriamo un pezzo di cioccolata. E finiamo di aggiungere il composto! Cuociamo in forno ventilato a 170 gradi per 20-25 minuti oppure in forno statico a 190 gradi per 20 minuti.

L’articolo I Muffin al cuore caldo di Benedetta: ecco come riciclare le uova di Pasqua in pochi minuti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.