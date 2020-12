i-nostri-regali-di-natale-per-voi

Mentre questo Natale così diverso dagli altri si avvicina, non possiamo fare a meno di pensare ai doni da fare ai nostri cari per renderli davvero felici. Quest’anno, per essere ancora più vicini a voi affezionati lettori, abbiamo pensato tanti nuovi regali per raggiungervi in tutta Italia.

Il pandoro firmato La Cucina Italiana

Un grande classico: il pandoro tradizionale, prodotto seguendo la ricetta studiata dai migliori chef de La Scuola de La Cucina Italiana insieme a Pasticceria San Carlo, realtà simbolo di tradizione e qualità.



È possibile acquistare il pandoro a Milano nella Pasticceria San Carlo di Via Bandello 1 e nello store Condé Nast Frame di piazzale Cadorna 5; on line sul sito e-commerce di Pasticceria San Carlo www.pasticceriasancarlo.it, nei negozi Rinascente a Milano, Roma, Torino, Firenze, Catania, Cagliari, Monza e online su www.rinascente.it

Scuola di cucina: il buono regalo

Un’esperienza da donare ai propri cari o da fare insieme, per apprendere i segreti della cucina direttamente dai nostri chef. La varietà di corsi di cucina a La Scuola de La Cucina Italiana (Via San Nicolao 7, Milano) può soddisfare tutti i gusti: dai corsi di cucina a quelli di pasticceria, dai temi classici ai mondi gastronomici più lontani.



Il buono regalo si può acquistare facilmente online: è un coupon aperto che avrà la validità di 12 mesi e che il destinatario potrà usare a piacimento per scegliere il corso e la data che preferisce. Acquistatelo qui.

Corso di cucina in streaming

Direttamente dalle nostre cucine di Milano sta per arrivare un corso molto speciale in diretta streaming. Il 17 dicembre dalle ore 18:30 alle 20:00 potrete preparare il menu di Natale firmato La Cucina Italiana insieme ai nostri chef, comodamente da casa, con la possibilità di interagire proprio come in un corso dal vivo. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito di #ScuolaLCI.

L’esperienza dei nostri corsi di cucina online continua con i nostri corsi digitali. Scoprite di più cliccando qui.

Menu di Natale a domicilio

Gli chef de La Scuola de La Cucina Italiana hanno pensato un menù di Natale indimenticabile per celebrare le feste, da ordinare a domicilio a Milano! Per rigenerare le preparazioni basterà inserirle per pochi minuti in forno oppure mantenerle a temperatura ambiente per il tempo necessario. Seguendo le semplici indicazioni, potrete servire e condividere con i voistri cari un pranzo o una cena speciale, firmata La Cucina Italiana. Menu completo e info sul sito de La Scuola de La Cucina Italiana.

Abbonamento a La Cucina Italiana

Ogni mese tante ricette, viaggi, novità, storie di grandi chef e di famiglie italiane. Il mensile La Cucina Italiana in abbonamento a un prezzo speciale, sia in versione cartacea che digitale. Qui tutte le informazioni.

Libri di cucina

Disponibili in libreria e online, i manuali monografici realizzati in collaborazione con Antonio Vallardi Editore sono il regalo perfetto per chi ama cucinare e scoprire sempre nuove tecniche e idee. All’interno, fotografie e ricette dettagliate provenienti dal nostro archivio per realizzare piatti deliziosi.