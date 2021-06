i-nuovi-cinturini-e-quadranti-di-apple-watch-dedicati-alle-nazionali

La nuova collezione Sport Loop Internazionale arriva in tempo per gli Europei e le Olimpiadi di Tokyo

(Foto: Apple)

Manca poco al debutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Apple ha presentato una nuova collezione di cinturini Sport Loop abbinati a una serie di quadranti digitali colorati scaricabili in memoria, per personalizzare Apple Watch con le sfumature delle bandiere o dei colori delle squadre di ventidue nazioni mondiali. In copertina, per esempio, si può osservare al centro quello dedicato all’Italia con il cinturino azzurro e il tricolore verde-bianco-rosso in una banda diagonale al centro del quadrante.

Ai lati della composizione italiana ci sono quelli dedicati a Grecia (a sinistra) e Giamaica (a destra), in tutto sono ventidue le possibili varianti dei cinturini della collezione Sport Loop Internazionale, ovvero: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Giamaica, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia e Usa.

È curioso notare come in teoria noi italiani potremmo anche optare per la composizione messicana raffigurata al centro nell’immagine qui sotto (con Giappone a sinistra e Paesi Bassi a destra) visto che si ha la corretta posizione di verde, bianco e rosso.

(Foto: Apple)

I cinturini Sport Loop Internazionale sono disponibili nella taglia da 40 e 44 millimetri, sono compatibili da Apple Watch Series 4 e Apple Watch Se in poi e supportano la funzione App Clip per scaricare facilmente il quadrante digitale associato. Tutti e 22 i quadranti saranno però scaricabili senza problemi dal sito ufficiale Apple e si potranno condividere da un orologio a un altro senza necessariamente possedere il cinturino corrispondente.

Gli Sport Loop versione internazionale sono disponibili sull’Apple Store a un prezzo di 49 euro.