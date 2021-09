I nuovi iPhone 13, iPad, Apple Watch 7 e le altre novità Apple

Erano attesi quattro nuovi iPhone 13 e la settima generazione di Apple Watch e l’evento Apple del 14 settembre 2021 non si è limitato a rispettare le attese, ma si è spinto oltre con il nuovo iPad e iPad Mini 6 che non erano così pronosticati nelle anticipazioni della vigilia. Dopo un overture musicale, il keynote in streaming ha visto la tradizionale presenza anche del ceo Tim Cook ad aprire le danze.

iPhone 13

Design molto simile alla generazione del 2020 per gli iPhone 13 che come da previsione sono quattro, con lo standard, iPhone 13 Mini e i due Pro con iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, tutti con significativi miglioramenti a livello di processore, fotocamere e batteria.

Partendo dai due modelli standard, lo schermo oled Super Retina Xdr con 1200 nits di luminosità al massimo è compatibile con Dolby Vision, hdr10 e hlg oltre al feedback haptico. Le diagonali sono di 5,4 pollici per iPhone 13 Mini e 6,1 pollici per iPhone 13. Il processore A15 Bionic da 15 miliardi di transistor migliora encoder e decoder di video, è più sicuro e gestisce meglio il display. Il nuovo sensore custom da 12 megapixel ultragrandangolare con apertura f/2,4 si unisce a quello grandangolare da 12 megapixel e f/1,6 che accoglie più luce ed è prestante in video con la possibilità di mettere a fuoco con più controllo (o lasciare che vada in automatico). La fotocamera frontale è da 12 megapixel TrueDepth ed è incastonata in un notch del 20% più piccolo. Le batterie durano 2,5 ore in più sullo standard e 1,5 sul Mini rispetto ai modelli scorsi. I prezzi partono da 839 euro per iPhone 13 Mini e 939 euro per iPhone 13.

I modelli 13 Pro e 13 Pro Max escono in quattro versioni con grafite (che rimane, al contrario dei rumors), oro, argento e il nuovo blu “sierra”. La batteria aumenta di dimensione, mentre il notch, anche qui, viene ridotto del 20%. Il chip A15 Bionic è qui accompagnato da una gpu a 5-core più muscolosa. Tutte e tre le fotocamere sono aggiornate. New Super Retina XDR display. Il display arriva fino a un picco di 1000 nits e regola la frequenza di aggiornamento da 10 a 120 Hz. Confermata la memoria interna fino a 1 terabyte. I prezzi partono da 1189 euro per iPhone 13 Pro e 1289 euro per iPhone 13 Max.

I nuovi iPad

Sei volte più veloce del tablet Android più venduto e tre del Chromebook più venduto (secondo Apple, che però non cita i nomi), il nuovo iPad versione 2021 si poggia sul chip A13 Bionic, mantiene il pulsante home e integra una migliore fotocamera da 12 megapixel ultragrandangolare con la funzione Center Stage presa dal fratello maggiore Pro e pensato per videochiamate e smartworking con soggetto sempre in primo piano. Il display è da 10,2 pollici di tipo Retina, è governato da iPadOs 15 e c’è ancora il connettore proprietario lightning. Inoltre, è compatibile con Apple Pencil di prima generazione. Il prezzo parte da 389 euro nella versione wi-fi da 64 gb e 529 euro in quella cellular.

iPad Mini di nuova generazione sembra un iPhone extralarge, con bordi piatti come da rumors e angoli smussati oltre a cornici più sottili. Il display liquid retina è da 8,3 pollici con luminosità da 500 nits ed è compatibile con Apple Pencil di seconda generazione (che si può agganciare magneticamente al lato). Dieci volte più veloce del predecessore, è dotato di porta usb type-c e mantiene l’amato TouchID che è incastonato nel tasto sul lato superiore. La fotocamera frontale è da 12 megapixel con Center Stage, quella posteriore è anche da 12 megapixel con apertura f/1,8, focus pixel, smart hdr, video 4k e true tone flash.

Completano il quadro il modem 5G integrato nella versione con connettività cellulare e iPadOS 15. I prezzi partono da 559 euro nella versione solo wi-fi e 729 euro in quella cellular, nei colori rosa, galassia, viola e grigio siderale.

Apple Watch 7

La settima generazione di Apple Watch allinea il design a quello degli iPhone e di iPad Pro con gli angoli piatti. La cornice scende a 1,7 mm appena, i pulsanti virtuali diventano più generosi e il display offre il 70% di luminosità in più in always-on. Soprattutto, lo schermo (di tipo retina) può accogliere il 50% di testo in più rispetto alla generazione passata e nuove funzioni come lo swipe sulla tastiera. La batteria dura 18 ore e carica del 30% più velocemente via usb type-c con 8 minuti per 8 ore di tracking del sonno. Tra le versioni citate ci sono Nike e Hermes. I prezzi americani partono da 399 dollari dall’autunno, siamo in attesa di quelli per l’Italia.

