Chiusi in un bozzolo per quasi un anno abbiamo avuto modo di riflettere, guardarci dentro e passare al setaccio i nostri pensieri e le nostre vite. Osservare il mondo dalla finestra di casa (o dallo schermo di un cellulare) è stato l’unico modo per sopravvivere per tanti mesi in lockdown. Oggi, con la campagna vaccinale che sta prendendo la rincorsa, si intravvedono i primi spiragli di ritorno alla normalità. Un po’ come quando il baco buca il bozzolo, lasciando entrare aria e luce e, dopo giorni trascorsi sotto forma di crisalide, esce a rivedere il mondo come farfalla. È alla genesi della bellezza, della trasformazione dopo un periodo di chiusura che si ispira la collezione Imago di Fortuny, iconico brand veneziano di tessuti artistici fondato da Mariano Fortuny nel 1921.

Classic canopy bed rendered in Sevres Bistro Monotones w/ Camo Isole Fog, Graphite & Silver

La collezione Imago è stata realizzata durante il lockdown. Il punto di partenza è uno spazio fisico e spirituale, ovvero il giardino della Fabbrica Fortuny in Giudecca, immaginando delle farfalle con le ali tappezzate dai tessuti della collezione volare oltre le mura verso il mondo. «Vediamo le farfalle a New York, Città del Messico, Giappone, Rabat e Parigi, con la missione di ricoprire il mondo di bellezza – racconta Mickey Riad, direttore creativo del brand – Uno specchio della natura e delle culture, una celebrazione di arte e ispirazione. Quella stessa bellezza e gioia che può entrare in ciascuna delle nostre case, semplicemente attraverso una finestra aperta che lascia entrare una farfalla».

Pierre Paulin designer, Pacha Chair rendered in Camo Isole Fog, Graphite & Silver

E sono le stesse città a interagire con i tessuti della collezione Imago, che prendono il nome da Rabat, New York, Tokyo e Parigi. Fortuny ha sempre trovato ispirazione dai quattro gli angoli del globo e con questa collezione porta con sé la bellezza del viaggio, raccontando il coraggio che serve a per cambiare e per lanciarsi nel nuovo.

Pietro Franceschini designer, Atlas Ball & Siamese Sofa rendered in Simboli Bamboo Jungle & Gold