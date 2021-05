i-panini-a-lievitazione-istantanea-di-benedetta-parodi:-la-ricetta

“Questi panini sono eccezionali. L’impasto si prepara in un lampo, non c’è bisogno di lievitazione e in 10 minuti sono cotti” con queste parole sui social Benedetta Parodi presenta una delle sue ultime ricette. E’ la ricetta dei panini che si fanno in casa in pochi minuti e sono davvero perfetti anche per chi non ha molte doti in cucina! Si preparano in pochissimi minuti e sono ottimi. Che ne dite? La ricetta può essere preparata anche da chi ha una intolleranza al lattosio: per quanto riguarda gli ingredienti, potrete usare yogurt senza lattosio e latte senza lattosio.

Benedetta consiglia questa ricetta per le emergenze: quando ci si dimentica di comprare il pane, è perfetta.

I panini a lievitazione istantanea: la ricetta di Benedetta Parodi

Ecco la lista degli ingredienti per la ricetta dei panini: 500 gr di farina, 1 uovo, 350 gr di yogurt, 1 cucchiaino di bicarbonato, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaio di sale , ½ bicchiere di latte.

E adesso iniziamo la preparazione seguendo passo passo tutti i consigli di Benedetta Parodi. Iniziamo: in una ciotola metto la farina con il bicarbonato, il miele il sale aggiungo lo yogurt e il latte e impasto con le mani fino ad ottenere un panetto non appiccicoso. In caso aggiungo altra farina. Non è necessario impastare a lungo. Va bene anche se l’impasto risulta un po’ granuloso. Formare un rotolo e poi tagliarlo a fette, modellando ogni fetta a forma di panino del peso di 60 gr. Sciacciarlo un po’ con le mani e posizionarlo sulla placca del forno foderata di carta forno. Praticare due tagli a x con un coltello su ogni panino e cuocerli al forno ventilato 180° per circa 10 minuti.

I panini a lievitazione istantanea sono pronti!

Dal Blog di Benedetta Parodi arriva anche il trucco: potete cuocere l’impasto anche in una forma da plumcake con una cottura più lunga.

( fonte ricetta e foto pagina Fb Benedetta Parodi)