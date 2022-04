I panini al latte di Sal De Riso, soffici come nuvole. Il trucco del maestro per dei bocconcini alti e morbidi. Vediamo una super ricetta, ottimi sia con della crema dolce, sia con gli affettati questi piccoli panini sono davvero sfiziosi e buonissimi.

Li potrete usare sia per le feste dei vostri piccoli, sia per deliziare i vostri ospiti a cena, questi bocconcini vi risolleveranno la serata e l’umore. Ma andiamo a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per i panini al latte di Sal De Riso

Per i panini al latte

200 g di farina 00

8 g di lievito di birra

20 g di latte condensato

30 g di burro morbido

3 g di sale

50 g di uova intere (n. 1)

80 g di acqua

Preparazione

Per i panini al latte, disponete la farina a fontana e al centro inserite l’uovo, il sale, il lievito precedentemente sciolto nell’acqua e il latte condensato. Impastate facendo assorbire la farina e infine unite il burro.

Quando l’impasto sarà liscio e omogeneo, lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per 30 minuti coperto con un telo di cotone. Formate dei panini di circa 25 g e, distanziandoli sopra una teglia infarinata, fateli lievitare ancora per circa 45 minuti.

Trascorso il tempo spennellate la superficie con un uovo leggermente sbattuto e cospargete di zucchero semolato. Cuocete in forno a 200 °C per 15 minuti. Farcite i panini con la crema.

